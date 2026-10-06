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KultureGeek Matériel Xbox Elite Controller Series 3 : les caractéristiques de la future manette de Microsoft ont fuité
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Xbox Elite Controller Series 3 : les caractéristiques de la future manette de Microsoft ont fuité

2 min.
6 Oct. 2026 • 12:14
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Sept ans après la sortie de l’Elite Series 2, Microsoft semble préparer une refonte importante de sa manette Xbox haut de gamme. Des données découvertes dans les coulisses du Xbox Design Lab dévoileraient plusieurs caractéristiques d’un contrôleur portant le nom de code « Edessa », fortement soupçonné d’être la future Xbox Elite Controller Series 3.

Des sticks Hall Effect ou TMR pour combattre le drift

La principale évolution concernerait les sticks analogiques. Microsoft envisagerait des modules utilisant des technologies magnétiques Hall Effect et TMR, qui évitent les potentiomètres traditionnels sujets à l’usure et au phénomène de drift. Plusieurs résistances seraient proposées pour les sticks Hall Effect : souple, standard et ferme.

Xbox Elite 3

Cette évolution ferait suite aux premières informations concernant une nouvelle Xbox Elite Series 3 apparues plus tôt cette année. La génération actuelle repose toujours sur l’Elite Series 2, commercialisée depuis 2019.

Retour haptique avancé et molette audio

Les fichiers feraient également référence à des moteurs VCA pour un retour haptique plus sophistiqué, associés aux vibrations des gâchettes. Une évolution qui pourrait rapprocher les sensations de la manette Xbox de celles proposées par la DualSense de Sony.

Une molette dédiée au contrôle audio apparaît aussi dans les données, accompagnée de sticks silencieux à faible friction, de nouvelles croix directionnelles et de plusieurs formats de palettes arrière.

Une personnalisation encore plus poussée

Le Design Lab prévoirait différentes façades, dont des finitions métalliques, de nombreux coloris, des gravures et plusieurs configurations baptisées notamment « Elite Complete » et « Elite Base ».

Microsoft n’a toutefois encore rien officialisé et les éléments découverts ont depuis été retirés. Certaines fonctions pourraient donc évoluer avant la commercialisation. Mais après sept années sans véritable successeur, tout indique que la gamme Elite s’apprête enfin à connaître sa plus importante mise à jour technique.

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