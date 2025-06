Final Fantasy XVI démarre (très) mal sur Xbox Series, et ce n’est pas la faute du Game Pass

Final Fantasy XVI est sorti en shadow drop le 8 juin dernier, le jour même de la conférence du Xbox Games Showcase, une annonce qui à priori avait de quoi ravir les joueurs Xbox. Et pourtant, une semaine plus tard, le constat est cruel pour Square Enix : Final Fantasy XVI semble ne pas du tout intéresser les joueurs sur Xbox Series, le titre n’intégrant même pas la liste des 350 jeux les plus joués sur la plateforme ! Pire encore, les ventes culmineraient à peine à 22 000 exemplaires en 7 jours, un score extrêmement médiocre (ce chiffre non officiel est sujet à caution toutefois). Sans trop de surprise malheureusement, une partie de la presse gaming en aura rapidement conclu que le jeu avait subi la loi des « abonnés Game Pass, dont le premier réflexe est d’attendre que tout leur tombe dans le bec » selon l’un de nos confrères peu scrupuleux sur les questions déontologiques relatives à l’objectivité/équité de traitement des différentes plateformes de jeu.

Accuser le Game Pass n’a pourtant aucun sens ici (pour le dire à minima) : plusieurs gros jeux hors Game Pass ont en effet réalisé de véritables cartons sur Xbox Series, à l’instar d’Elden Ring, Baldur’s Gate ou bien encore récemment Death Stranding. De plus, FFXVI semble être un cas bien à part dans la longue liste des titres de la franchise ; le jeu a totalement bidé sur PS5 et PC, en partie à cause de soucis techniques bien réels mais aussi parce que le game design objectivement très perfectible était loin d’avoir convaincu tous les joueurs sur la durée (à ce titre, les notes Metacritic de FF XVI devraient interroger sur la notation des gros jeux d’éditeurs tiers en exclusivité console sur PlayStation). Un jeu vieux de 2 ans, techniquement à la ramasse sur Xbox (locké à 720 p sur Xbox Series), au game design très perfectible, et qui n’avait déjà pas convaincu les joueurs PC et PlayStation, voilà qui suffit probablement à expliquer l’échec cuisant de ce FF XVI sans qu’il ne soit besoin de brûler le Game Pass en place publique.