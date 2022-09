Microsoft dévoile la Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core, moins chère mais avec moins d’accessoires

A ma gauche, Sony et une stratégie d’augmentation tarifaire tout azimut – jeux plus chers, remasters plein pot, augmentation du prix de la PS5 deux ans après sa sortie – et à ma gauche, un Microsoft qui décidément fait beaucoup d’efforts pour apparaitre comme le good guy de cette génération: achat échelonné et à taux zéro des Xbox Series, Xbox Game Pass très avantageux en terme d’offre, abo famille et amis en préparation. Histoire d’enfoncer le clou de cette stratégie bienveillante, Microsoft vient de dévoiler la Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core (Xbox Manette Elite Série 2), et bonne surprise, cette dernière sera facturée à 129,99 euros, soit 50 euros de moins que la Xbox Manette Elite Série 2 (179,99 euros donc, mais on la trouve sur Amazon pour 150 euros).



En fait il y a une astuce car les composants interchangeables de la Xbox Elite Wireless Controller Series 2 sont ici proposés dans un pack commercialisé à part au prix de 59,99 euros (d’où le terme de « Core »). Ce pack comprend plusieurs sticks interchangeables, des palettes de différentes formes, plusieurs types de croix directionnelles, un câble USB-C, une station de charge ainsi qu’une boite de transport. A noter enfin que le contrôleur Xbox Elite Wireless Controller Series 2 sera proposé dans le Xbox Design Lab d’ici quelques mois, ce qui permettra aux amateurs de personnaliser la nouvelle manette avant achat.