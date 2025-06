Finalement, FF XVI se vend plutôt bien sur Xbox Series

L’acharnement de certains médias à créer une « trend » médiatique négative sur les Xbox Series confine presque au génie : il y a quelques jours, plusieurs gros médias gaming (dont IGN et Gamekult) relayaient l’information selon laquelle Final Fantasy XVI se serait extrêmement mal vendu depuis son lancement le jour du Xbox Games Showcase, tout en incriminant au passage (avec un peu de fiel) les abonnés au Game Pass, ces derniers étant suspectés de ne plus rien acheter hors du service de Microsoft. A peine 22 000 copies du jeu se seraient écoulées, un score évidemment catastrophique pour l’éditeur Square Enix. Sauf que voilà, tout comme le « narratif » artificiel sur la Xbox Series S accusée de ralentir l’industrie du JV, cette information apparait de nouveau comme une fake news de plus ciblant Xbox.

Final Fantasy XVI est le premier jeu solo à apparaître dans le classement des jeux les plus joués sur Xbox Series

Nous avions aussi relayé l’info à KultureGeek, mais principalement pour y mettre de gros bémols : même dans le cas où les chiffres fournis seraient justes, en faire porter la responsabilité sur le Game Pass nous semblait ridicule à minima, tant il existait des raisons objectives pour que le jeu ne réalise pas un gros carton (portage raté, FF le plus critiqué pour son nouveau système de combat en temps réel). Mais la réalité est bien plus prosaïque encore, car il semble bien qu’en fait Final Fantasy XVI soit très loin de mal se vendre sur Xbox Series, et ce malgré les nombreux soucis du portage et les critiques récurrentes sur le game design. Le jeu a intégré le top 10 des meilleures ventes sur Xbox Series aux États-Unis et se classe désormais dans le top 10 des jeux les plus joués sur la plateforme (voir ci-dessus).



Le YouTubeur Alex dit tout ce qu’il y a dire sur ce nouveau « drama » monté de toutes pièces. On en rirait presque si ces dérapages déontologiques n’étaient pas à ce point récurrents

En creusant encore un peu plus, on s’aperçoit aussi que les 22 000 ventes supposées reposent sur du vent et ont été uniquement déduites du nombre de commentaires visibles sur le store Xbox. Problème, cela n’a évidemment absolument aucun sens de comparer le nombre de commentaires cumulés sur à peine quelques jours au nombre de commentaires de ce même titre sur un autre store alors que le jeu y est disponible depuis 2 ans, sans même parler du fait que déduire les ventes du nombre de commentaires est déjà en soi hasardeux. Quant au fait que le jeu n’apparaissait pas immédiatement sur la liste des titres les plus joués sur Xbox, il fallait sans doute juste attendre que Microsoft mette à jour ses classements ; mais bon, la « trend » n’attend pas, elle…