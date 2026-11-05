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PlayStation 6 : le développement de la PS6 progresse comme prévu, dit Sony

3 min.
5 Nov. 2026 • 22:45
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À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers, Sony a confirmé que le développement de la PlayStation 6 progressait conformément au calendrier prévu. Une annonce qui intervient alors que la PS5 approche les 100 millions d’exemplaires vendus dans le monde, avec un total de 97,9 millions au 30 septembre 2026.

PlayStation 5 PS5 Logo

La PlayStation 6 progresse bien

C’est Lin Tao, directrice financière de Sony, qui a confirmé l’information lors d’une session de questions-réponses avec les investisseurs et les journalistes. Interrogée directement sur l’état d’avancement de la PS6 et sur le respect du calendrier, elle a répondu que les travaux de recherche et développement « progressent comme prévu », ajoutant que le développement lui-même était bien dans les temps.

L’entreprise japonaise prévoit de poursuivre activement la préparation de sa prochaine console au cours du prochain exercice fiscal qui débutera en avril 2027. La directrice financière confirme que Sony augmentera ses investissements dans cette nouvelle génération. Une partie des dépenses liées à son développement devrait notamment peser davantage sur les comptes au second semestre de l’exercice actuel et sur le suivant en fonction de leur traitement comptable.

Cette confirmation ne s’accompagne toutefois d’aucune annonce concernant la date de sortie, le prix ou les caractéristiques techniques de la PS6. Sony parle officiellement de sa « prochaine plateforme » sans évoquer le nom PlayStation 6. L’entreprise avait déjà indiqué en août ne pas avoir arrêté de calendrier pour le lancement de sa future machine.

La PS5 approche les 100 millions de ventes

En attendant la PlayStation 6, la PS5 continue de progresser. Sony a distribué 2,6 millions de consoles supplémentaires entre juillet et septembre 2026, portant son total cumulé à 97,9 millions depuis son lancement en novembre 2020. Le rythme ralentit néanmoins : sur la même période en 2025, le constructeur avait distribué 4 millions de machines, soit une baisse de 35 % sur un an. Il s’agit ici des modèles livrés aux distributeurs et non d’un décompte des achats effectivement réalisés par les joueurs.

Sony souligne cependant que l’activité de son écosystème PlayStation reste solide. En septembre, le nombre de comptes actifs mensuels a atteint 127 millions, en progression de 7 % sur un an. Le temps de jeu total a également augmenté de 4 % sur le trimestre. Lin Tao reconnaît que les ventes de nouvelles consoles diminuent progressivement, comme attendu à ce stade de leur cycle de vie, mais estime que la plateforme continue de se développer de manière stable.

La PS6 se prépare donc sans retard officiellement signalé, mais les joueurs devront encore patienter avant de connaître sa date de sortie. Sony promet de communiquer davantage sur ses investissements et sa stratégie matérielle au moment opportun.

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