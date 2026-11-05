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KultureGeek Jeux vidéo PS5 : les ventes de consoles chutent, mais les jeux et le PlayStation Network dopent les profits de Sony
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PS5 : les ventes de consoles chutent, mais les jeux et le PlayStation Network dopent les profits de Sony

3 min.
5 Nov. 2026 • 18:00
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Sony écoule beaucoup moins de consoles… mais gagne nettement plus d’argent avec son écosystème PlayStation. Au second trimestre de son exercice fiscal 2026, le constructeur a livré 2,6 millions de PS5 contre 4 millions un an auparavant. Une baisse de 35 % qui intervient dans un contexte marqué par la hausse du prix des PS5 et la pénurie de mémoire.

La branche Game & Network Services affiche pourtant un chiffre d’affaires de 1 208,5 milliards de yens (7,65 milliards de dollars, soit environ 6,82 milliards d’euros), en progression de 9 %. Son bénéfice opérationnel bondit surtout de 83 %, à 220,1 milliards de yens (environ 1,39 milliard de dollars ou 1,24 milliard d’euros).

Les jeux numériques prennent encore du poids

La faiblesse du hardware est compensée par le logiciel. Sony a écoulé 88,2 millions de jeux PS4 et PS5 durant le trimestre, contre 80,3 millions un an auparavant. Les téléchargements représentent désormais 78 % des ventes de jeux complets, contre 72 % l’année précédente.

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense

Les revenus logiciels atteignent ainsi 708,5 milliards de yens, tandis que les services réseau, notamment PlayStation Plus, progressent de 19,5 % à 218,3 milliards.

Les exclusivités participent également à cette dynamique. Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires environ sept semaines après sa sortie (ce qui ressemble tout de même à un demi-échec, le jeu ayant coûté près de 300 millions de dollars et risque donc de ne pas rentrer dans ses frais), tandis que Ghost of Yotei dépasse désormais 3,3 millions d’unités.

GTA 6 pourrait accentuer la pression sur les stocks

Avec 97,9 millions de PS5 livrées depuis son lancement, Sony devrait franchir le cap symbolique des 100 millions pendant les fêtes. Encore faut-il que le constructeur dispose de suffisamment de consoles disponibles à la vente.

La PS5 Pro connaît déjà d’importantes tensions d’approvisionnement, susceptibles de persister au début de l’année 2027. Pour rappel, GTA 6 sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X/S, et le jeu phénomène de Rockstar pourrait bien peser lourdement sur les stocks de consoles encore disponibles,

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