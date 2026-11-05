PS5 : les ventes de consoles chutent, mais les jeux et le PlayStation Network dopent les profits de Sony

Sony écoule beaucoup moins de consoles… mais gagne nettement plus d’argent avec son écosystème PlayStation. Au second trimestre de son exercice fiscal 2026, le constructeur a livré 2,6 millions de PS5 contre 4 millions un an auparavant. Une baisse de 35 % qui intervient dans un contexte marqué par la hausse du prix des PS5 et la pénurie de mémoire.
La branche Game & Network Services affiche pourtant un chiffre d’affaires de 1 208,5 milliards de yens (7,65 milliards de dollars, soit environ 6,82 milliards d’euros), en progression de 9 %. Son bénéfice opérationnel bondit surtout de 83 %, à 220,1 milliards de yens (environ 1,39 milliard de dollars ou 1,24 milliard d’euros).
La faiblesse du hardware est compensée par le logiciel. Sony a écoulé 88,2 millions de jeux PS4 et PS5 durant le trimestre, contre 80,3 millions un an auparavant. Les téléchargements représentent désormais 78 % des ventes de jeux complets, contre 72 % l’année précédente.
Les revenus logiciels atteignent ainsi 708,5 milliards de yens, tandis que les services réseau, notamment PlayStation Plus, progressent de 19,5 % à 218,3 milliards.
Les exclusivités participent également à cette dynamique. Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires environ sept semaines après sa sortie (ce qui ressemble tout de même à un demi-échec, le jeu ayant coûté près de 300 millions de dollars et risque donc de ne pas rentrer dans ses frais), tandis que Ghost of Yotei dépasse désormais 3,3 millions d’unités.
Avec 97,9 millions de PS5 livrées depuis son lancement, Sony devrait franchir le cap symbolique des 100 millions pendant les fêtes. Encore faut-il que le constructeur dispose de suffisamment de consoles disponibles à la vente.
La PS5 Pro connaît déjà d’importantes tensions d’approvisionnement, susceptibles de persister au début de l’année 2027. Pour rappel, GTA 6 sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X/S, et le jeu phénomène de Rockstar pourrait bien peser lourdement sur les stocks de consoles encore disponibles,
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