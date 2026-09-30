PS5 Pro : Sony impose 60 heures de jeu et une loterie face à la pénurie au Japon

La pénurie de PS5 Pro pousse Sony à adopter une méthode de vente particulièrement restrictive au Japon. Pour avoir le droit d’acheter la console sur le Sony Store, les joueurs devront désormais prouver qu’ils utilisent réellement leur PlayStation. Si les demandes dépassent les stocks disponibles, les candidats seront ensuite départagés par tirage au sort.

60 heures de jeu minimum pour acheter une PS5 Pro

Pour être éligible, il faudra donc disposer d’un compte Sony enregistré au Japon et avoir cumulé au moins 60 heures de jeu sur PS4 ou PS5 entre le 27 septembre 2024 et le 27 septembre 2026. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 7 octobre, puis Sony commencera à informer les joueurs sélectionnés à partir du 26 octobre. Les heureux élus auront jusqu’au 2 novembre pour finaliser leur achat.

Cette sélection permet surtout de limiter les achats effectués par les revendeurs et les personnes ne faisant que transiter par le Japon. Sony avait déjà utilisé des critères liés à l’activité des comptes lors de précédentes opérations commerciales.

Une PS5 Pro devenue difficile à trouver

La console souffre actuellement de tensions sur les stocks dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis. Sony avait déjà augmenté le prix de la PS5 Pro en raison de la pénurie de RAM et d’autres composants, une situation qui devrait continuer à peser sur la production jusqu’au début de 2027.

GTA 6 accentue la demande

Cette disponibilité compliquée intervient au pire moment pour Sony. GTA 6 doit sortir sur PS5 et bénéficie d’optimisations destinées au modèle Pro. Plusieurs présentations du jeu ont d’ailleurs été réalisées directement sur cette console.

Avec ce système, Sony tente donc de réserver ses stocks limités aux joueurs déjà engagés dans l’écosystème PlayStation. Une solution inhabituelle, mais qui pourrait préfigurer les méthodes utilisées lors des prochaines pénuries de matériel très demandé.