Marvel Tōkon: Fighting Souls : les créateurs de Guilty Gear illuminent le State of Play de Sony

Le dernier livestream State of Play de PlayStation ne sera pas le showcase de l’année dans le secteur du jeu vidéo, mais l’évènement a tout de même permis de dévoiler Marvel Tōkon: Fighting Souls, un nouveau jeu de combat en équipe 4 contre 4 prévu pour 2026 sur PS5 et PC. Surprise de taille pour les fans du genre : ce n’est pas Capcom, habitué des jeux Marvel vs. Capcom, qui est ici aux commandes, mais Arc System Works, le studio japonais à l’origine de Guilty Gear et BlazBlue. Le trailer de présentation dévoile une direction artistique de premier plan, un gameplay ultra nerveux et un char-design largement inspirés du style tokusatsu. Le résultat à l’écran est absolument sublime, au point que ce Marvel Tōkon: Fighting Souls peut facilement se ranger dans le top 5 des plus grosses exclusivités à venir sur PlayStation.

Si l’on en croit le studio, le jeu simplifiera la formule classique des jeux de combat en équipe. Selon le directeur d’Arc System Works Kazuto Sekine, les joueurs n’auront besoin de maîtriser qu’un seul personnage pour rester compétitifs, grâce à des commandes intuitives et à des mécaniques d’assistance qui permettent à plusieurs héros d’apparaître à l’écran pour attaquer ensemble via quelques touches seulement. Parmi les personnages confirmés figurent Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Doom, Storm, Ms. Marvel, Star-Lord et Ghost Rider (Robbie Reyes) — chacun disposant d’un ensemble d’attaques uniques, inspirées de leurs pouvoirs les plus emblématiques. Cette nouvelle approche promet une expérience de combat accessible, tout en conservant une richesse stratégique certaine pour les joueurs plus expérimentés.