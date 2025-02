Sega à fond la forme : Shinobi et Sonic Racing: CrossWorlds se dévoilent lors du State of Play (trailers)

Sega n’était pas arrivé les mains vides au State of Play de PlayStation. L’éditeur japonais a dévoilé le très inattendu Shinobi, une version modernisée du jeu d’arcade culte datant de 1987. On y retrouve le ninja bondissant et tout de blanc vêtu massacrer les ennemis dans un jeu d’action au scrolling horizontal qui semble s’inspirer des plus récentes références du genre. C’est beau, c’est rapide, c’est nerveux, et cela donne furieusement envie de ressortir le Katana. Shinobi: Art of Vengeance sera disponible le 29 août prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.



Comme si cette annonce ne suffisait pas à exciter les fans comme des puces dont on aurait attaché les pattes pendant 10 jours, Sega a dégainéce qui s’annonce comme un autre banger, j’ai nommé Sonic Racing: CrossWorlds. Les rumeurs tablaient sur un Mario Kart-like assez classique et à la surprise générale Sonic a dévoilé ce qui s’annonce comme le digne successeur de Sonic & All Stars Racing Transformed. Particularité de ce nouveau titre, les anneaux de transfert qui permettent de passer d’un circuit à l’autre en un instant. Sonic Racing: CrossWorlds n’a pas encore de date de sortie, mais Sega annonce le lancement du titre pour « bientôt ».