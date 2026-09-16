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Marvel’s Wolverine est disponible sur PS5 : prix, histoire et contenu

4 min.
16 Sep. 2026 • 10:14
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Marvel’s Wolverine est désormais disponible sur PS5 et PS5 Pro. Le nouveau jeu d’Insomniac Games abandonne le monde ouvert de Spider-Man au profit d’une aventure solo plus linéaire, centrée sur les combats rapprochés de Logan. L’édition standard est affichée à 79,99 euros sur le PlayStation Store, mais la version physique est déjà proposée moins cher chez plusieurs revendeurs français. L’édition numérique spéciale est quant à elle commercialisée à 89,99 euros.

 

Marvels Wolverine

Une aventure solo qui ne cherche pas à être un monde ouvert

Insomniac décrit Marvel’s Wolverine comme un jeu d’action-aventure narratif en solo. Logan reprend du service trois ans après avoir quitté la Team X, alors que Bolivar Trask enlève des mutants au nom d’une idéologie de suprématie humaine. Le parcours traverse notamment les étendues canadiennes, Tokyo et Madripoor, mais ces destinations sont organisées autour de missions plutôt que d’une grande carte ouverte. PlayStation confirme d’ailleurs explicitement que le jeu n’est pas un monde ouvert.

Les combats privilégient l’agressivité, les griffes et une jauge de rage. Des techniques et des adaptations permettent de faire évoluer les capacités du personnage, aussi bien pour traquer une cible que pour tendre une embuscade ou encaisser des affrontements plus difficiles. Les ennemis comprennent les Reavers de Trask et plusieurs figures connues de l’univers Marvel, dont Omega Red.

Le ton est plus violent que celui des jeux Spider-Man du studio. Insomniac a toutefois ajouté des réglages permettant de personnaliser la représentation de cette violence. Le titre comprend également un mode New Game Plus dès son lancement et un système permettant de rejouer les missions, évitant ainsi d’attendre une mise à jour ultérieure pour recommencer certains passages avec sa progression.

Sur PS5, le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense sont exploités pendant les attaques. Le SSD sert aux transitions rapides entre les environnements et la technologie Tempest 3D au positionnement des sons. La PS5 Pro profite également d’améliorations spécifiques, le jeu étant officiellement estampillé « PS5 Pro Enhanced ».

Un prix conseillé de 79,99 euros, mais déjà des remises en magasin

Sony commercialise l’édition standard numérique de Marvel’s Wolverine à 79,99 euros sur le PlayStation Store. L’édition numérique spéciale coûte 89,99 euros et ajoute cinq tenues exclusives, cinq apparences de griffes, quatre points de technique, plusieurs déverrouillages anticipés et quatre avatars PlayStation. Les joueurs possédant l’édition standard peuvent également acheter une mise à niveau vers cette édition.

Le tarif officiel ne correspond toutefois pas forcément au prix payé pour une copie physique. Dès le lancement, plusieurs enseignes françaises proposent le jeu moins cher. Fnac l’affiche par exemple à 69,99 euros, tandis que d’autres revendeurs descendent encore davantage selon les promotions et les stocks disponibles.

Pour comparer les prix, Marvel’s Wolverine PS5 est notamment disponible chez Amazon, Fnac, Cdiscount, Boulanger, Carrefour et E.Leclerc. Les prix peuvent varier rapidement selon les enseignes et les offres en cours.

Le jeu est également vendu sur disque et peut être utilisé hors ligne. Insomniac recommande néanmoins d’installer le correctif disponible au lancement afin de profiter des derniers ajustements et corrections réalisés après la fabrication des exemplaires physiques.

Des options d’accessibilité disponibles dès le lancement

La liste d’accessibilité couvre les aides au gameplay, la sensibilité aux mouvements, les filtres visuels, les réglages audio ainsi que la taille et la couleur des sous-titres. Les commandes peuvent être reconfigurées et plusieurs actions répétées ou maintenues peuvent être simplifiées. Insomniac précise que ces options ont été pensées pour répondre à différents besoins cognitifs, visuels, auditifs et moteurs.

La personnalisation de la violence fait elle aussi partie des réglages disponibles dès le lancement, et non d’une fonctionnalité prévue pour une future mise à jour.

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