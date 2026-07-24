Marvel’s Wolverine revient sous les projecteurs avec un trailer narratif initialement présenté au Comic-Con de San Diego. Insomniac Games confirme une aventure beaucoup plus sombre que ses jeux Spider-Man, portée par des combats violents, un Logan (très) tourmenté et plusieurs figures majeures de l’univers mutant. Le titre sortira exclusivement sur PS5 le 15 septembre 2026.

Wolverine retrouve la Team X face à Bolivar Trask

L’histoire se déroule dans le même univers que Marvel’s Spider-Man. Ancien membre de la Team X aux côtés de Dents-de-Sabre et Mystique, Logan rejoint de nouveau le groupe après plusieurs années d’éloignement. Sa mission le conduit à travers le monde afin de libérer des mutants capturés, parmi lesquels Leech et Nature Girl.

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La vidéo dévoile également Jean Grey, Omega Red, Lady Deathstrike et la Main. Bolivar Trask s’impose comme l’une des principales menaces, avec d’importants moyens consacrés à la traque des mutants. Les pouvoirs de régénération, la rage berserker et le squelette en adamantium de Wolverine influenceront directement les affrontements.

Insomniac promet une histoire originale et plus intime

« Notre Wolverine est cynique, franc et tient les autres à distance, non seulement parce qu’il sait qu’il est dangereux, mais aussi parce qu’il refuse d’être blessé à nouveau », explique Mike Daly, le directeur du jeu. Liam McIntyre prête sa voix au héros (dans la version US), tandis que David Fleming signe la bande originale.

Insomniac annonce aussi un échange de costumes avec Marvel Tōkon: Fighting Souls. Après un premier trailer particulièrement brutal et la confirmation de sa date de sortie, il était temps d’en savoir un peu plus sur l’arc narratif du jeu ; voilà qui est fait.