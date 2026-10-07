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Nano Banana 2.1 disponible : Google améliore son générateur d’images IA et divise ses prix par deux

3 min.
7 Oct. 2026 • 9:42
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Google rend disponible Nano Banana 2.1, son nouveau modèle de génération et de retouche d’images basé sur Gemini 3.6 Flash. L’IA améliore notamment la cohérence des personnages, la retouche par zone et le rendu des images jusqu’en 4K, tout en réduisant de moitié le prix facturé aux développeurs par rapport à Nano Banana 2.

Google Nano Banana 2.1

Nano Banana 2.1 est plus à l’aise avec les retouches complexes

Google ne mise pas uniquement sur une meilleure qualité de génération. Nano Banana 2.1 renforce surtout les opérations où les modèles d’images ont tendance à perdre la cohérence : modifier une partie précise d’une photo, conserver l’apparence d’un personnage d’une image à l’autre ou combiner plusieurs références dans une même création. Le modèle accepte jusqu’à 14 images de référence et peut maintenir la cohérence de quatre personnages et de dix objets.

Cette nouvelle version améliore également le rendu du texte et des infographies, et corrige certains défauts visibles sur les formats panoramiques très larges. Google propose trois niveaux de réflexion (minimal, moyen et élevé) afin de moduler le raisonnement consacré à la génération. Le modèle peut produire des images en 1K, 2K et 4K, avec une définition de 1K utilisée par défaut.

Google revendique des progrès particulièrement importants sur la cohérence de plusieurs personnages. Dans ses bencharmks internes, Nano Banana 2.1 atteint 1 106 points Elo sur ce critère avec le mode réflexion, contre 978 pour Nano Banana 2. Le modèle obtient également 1 048 points sur la conception d’infographies, contre 961 pour son prédécesseur.

Le vrai changement concerne aussi le prix

Nano Banana 2.1 devient particulièrement intéressant pour les développeurs qui génèrent des images à grande échelle. Une image en 1K coûte désormais 0,0336 dollar via l’API, contre 0,067 dollar avec Nano Banana 2. En 4K, le tarif passe de 0,151 dollar à 0,0756 dollar par image.

Google présente ainsi cette version comme une alternative plus économique à Nano Banana Pro. Les performances placent même Nano Banana 2.1 devant Nano Banana Pro sur plusieurs benchmarks, mais ces scores ne signifient pas que le nouveau modèle produit systématiquement de meilleures images : des essais comparatifs montrent encore des avantages à la version Pro sur certains rendus.

Le déploiement a commencé dans Gemini, le Mode IA du moteur de recherche de Google, Google AI Studio, Flow, Stitch, Google Ads et Gemini Enterprise. Nano Banana 2.1 remplace Nano Banana 2 dans Gemini, tandis que Google le présente comme son modèle Flash destiné à fournir davantage de vitesse et d’efficacité.

En Europe, une particularité reste visible dans Gemini : les images générées conservent le logo Gemini dans un coin. Google applique également son marquage invisible SynthID à chaque création, permettant d’identifier les images produites par ses modèles.

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