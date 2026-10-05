TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Free lancera son nouveau décodeur TV au début de 2027
Matériel

Free lancera son nouveau décodeur TV au début de 2027

2 min.
5 Oct. 2026 • 9:32
1

Le nouveau décodeur TV de Free qui accompagnera les Freebox va faire ses débuts en 2027. L’opérateur en a fait l’annonce à l’occasion de sa journée des communautés Free.

Free Logo

Le « Super Player » de Free arrive au début 2027

Nicolas Thomas, directeur général de Free, a indiqué à Univers Freebox que le nouveau Player arrivera l’an prochain. « Nous le lancerons début 2027 », a-t-il déclaré, sans plus de précision. En 2025, Free avait parlé d’un lancement dans « quelques mois », mais il y a visiblement eu un délai comme nous pouvons le voir.

Quelles seront les nouveautés ? Quelques indices ici et là ont déjà vu le jour. En janvier 2025, un boîtier qui a pour nom « Super Player » avait été remarqué sur Geekbench. Le benchmark avait permis de connaître quelques caractéristiques techniques, dont un processeur ARMv8 à 5 cœurs avec une cadence à 2,02 GHz, 4 Go de RAM et le système d’exploitation Android 14. A priori, ce « Super Player » serait bien le nouveau décodeur TV de Free.

Les indices actuels suggèrent que Free va une nouvelle fois proposer un décodeur sous Android TV. Quant à la disponibilité, il pourrait bien être accessible avec plusieurs offres Freebox et non une seule.

Comme nous pouvons le voir, les détails sont assez légers en l’état, ce qui n’est pas vraiment étonnant pour Free. L’opérateur aime bien garder les secrets et tout dévoiler d’un coup. Rendez-vous donc au début de 2027 pour découvrir le nouveau décodeur TV.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Freebox Ultra vs Pop vs Player TV et Telecommande Matériel

« Super Player » Freebox : Free confirme un nouveau décodeur TV

Bouygues Telecom Decodeur B.tv 2026 Matériel

Bouygues Telecom lance un nouveau décodeur TV qui utilise de l’IA

Free TV Appareils Hors-Sujet

Free lance Free TV, son offre de télévision gratuite pour tout le monde

SFR Logo Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : le retour à trois opérateurs avant 2027 est jugé « très improbable »

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Runescape

RuneScape va devenir une série animée, en partenariat avec le YouTubeur MoistCr1TiKaL

5 Oct. 2026 • 12:40
0 Geekeries

Après 25 ans d’existence, RuneScape va quitter les écrans de jeu pour tenter l’aventure de l’animation. Jagex a...

Paramount Warner Bros Logos Business

Analyse : la fusion Paramount-Warner promet plus de films sous la pression de 80 milliards de dette

5 Oct. 2026 • 11:21
0
IA Super Intelligence

Trump crée sa « Super Intelligence Force » pour piloter la stratégie américaine sur l’IA

5 Oct. 2026 • 10:55
0 Logiciels

Donald Trump a désigné Jay Clayton, directeur du renseignement national américain, pour diriger la nouvelle Super Intelligence Force...

recap tech KultureGeek Infos KultureGeek

Le récap tech de la semaine : Starship en orbite, l’IA cherche ses garde-fous

4 Oct. 2026 • 22:40
0
faceboook debut Internet

Culture Geek : comment l’ouverture de Facebook au grand public a transformé le Web social

4 Oct. 2026 • 20:07
1

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple recrute un spécialiste « iCup » pour entretenir jusqu’à 90 machines à café

Apple recrute un spécialiste « iCup » pour entretenir jusqu’à 90 machines à café

5 Oct. 2026 • 11:20

image de l'article Une keynote Apple pour le 13 octobre se confirme un peu plus

Une keynote Apple pour le 13 octobre se confirme un peu plus

5 Oct. 2026 • 10:00

image de l'article Siri AI en Europe : il va falloir attendre un moment

Siri AI en Europe : il va falloir attendre un moment

5 Oct. 2026 • 9:02

image de l'article Le récap Apple de la semaine : iOS 27 se corrige, l’iPhone Duo sous tension

Le récap Apple de la semaine : iOS 27 se corrige, l’iPhone Duo sous tension

4 Oct. 2026 • 22:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site