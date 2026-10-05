Free lancera son nouveau décodeur TV au début de 2027

Le nouveau décodeur TV de Free qui accompagnera les Freebox va faire ses débuts en 2027. L’opérateur en a fait l’annonce à l’occasion de sa journée des communautés Free.

Le « Super Player » de Free arrive au début 2027

Nicolas Thomas, directeur général de Free, a indiqué à Univers Freebox que le nouveau Player arrivera l’an prochain. « Nous le lancerons début 2027 », a-t-il déclaré, sans plus de précision. En 2025, Free avait parlé d’un lancement dans « quelques mois », mais il y a visiblement eu un délai comme nous pouvons le voir.

Quelles seront les nouveautés ? Quelques indices ici et là ont déjà vu le jour. En janvier 2025, un boîtier qui a pour nom « Super Player » avait été remarqué sur Geekbench. Le benchmark avait permis de connaître quelques caractéristiques techniques, dont un processeur ARMv8 à 5 cœurs avec une cadence à 2,02 GHz, 4 Go de RAM et le système d’exploitation Android 14. A priori, ce « Super Player » serait bien le nouveau décodeur TV de Free.

Les indices actuels suggèrent que Free va une nouvelle fois proposer un décodeur sous Android TV. Quant à la disponibilité, il pourrait bien être accessible avec plusieurs offres Freebox et non une seule.

Comme nous pouvons le voir, les détails sont assez légers en l’état, ce qui n’est pas vraiment étonnant pour Free. L’opérateur aime bien garder les secrets et tout dévoiler d’un coup. Rendez-vous donc au début de 2027 pour découvrir le nouveau décodeur TV.