NASA : le télescope spatial Swift va retomber sur Terre après 22 ans d’observations

La longue carrière du Neil Gehrels Swift Observatory touche à sa fin. Selon les dernières prévisions de l’US Space Force, le télescope spatial de la NASA devrait effectuer sa rentrée atmosphérique le 4 novembre vers 3h30, heure de la côte Est américaine. Cette estimation conserve toutefois une importante marge d’incertitude d’environ onze heures.

Lancé en novembre 2004 pour une mission initialement prévue sur deux ans, Swift aura finalement observé l’Univers pendant près de 22 ans. L’engin de quelque 1 450 kg perd désormais rapidement de l’altitude sous l’effet de la traînée atmosphérique, renforcée ces derniers mois par une activité solaire importante.

La tentative de sauvetage avec LINK a échoué

La NASA avait pourtant tenté cet été une opération particulièrement difficile : la mission Swift Boost devait utiliser le véhicule robotique LINK de Katalyst Space pour rejoindre l’observatoire, s’y arrimer puis relever son orbite.

Le scénario a tourné court après des problèmes de contrôle d’attitude de LINK. Deux de ses trois roues de réaction sont notamment tombées en panne, empêchant toute tentative d’amarrage. Swift a repris brièvement ses observations avant d’entrer en mode sécurisé le 20 octobre, puis d’être définitivement arrêté.

Plus de 2 000 sursauts gamma observés

Swift laisse derrière lui un héritage scientifique considérable. Conçu avant tout pour détecter les sursauts gamma – ces explosions parmi les plus énergétiques de l’Univers -, Swift a finalement a observé plus de 2 000 phénomènes astronomiques de ce type. Ses instruments ont également suivi environ 1 400 supernovas, des comètes, des astéroïdes et même des étoiles déchiquetées par des trous noirs.

La NASA estime que l’essentiel du satellite se consumera dans l’atmosphère. Quelques fragments pourraient néanmoins atteindre le sol, avec un risque pour la population jugé extrêmement faible.