Sony lève le voile sur les jeux offerts en décembre 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a trois titres cette fois-ci, soit autant que le mois dernier. Ils seront récupérables dès le 1er décembre.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour décembre 2026

Le premier jeu offert est le PlayStation Plus en décembre est Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition (PS5, PS4). Il fait revivre deux classiques du skate avec des parcs remasterisés, de nouveaux skateurs, de nouvelles figures et une bande-son énergique. Vous enchaînez des combos, grinds et figures dans le format emblématique de deux minutes, seul ou en ligne avec jusqu’à huit joueurs en multijoueur cross-plateforme. Vous pouvez aussi créer votre skateur et concevoir vos propres parcs et objectifs.

Le deuxième jeu est Dragon Ball Xenoverse 2 (PS5, PS4). Il vous plonge dans l’univers Dragon Ball avec des combats dynamiques, des batailles épiques et une liberté de personnalisation. Créez votre propre combattant, explorez Conton City, entraînez-vous auprès de personnages emblématiques et défendez le cours de l’Histoire contre de redoutables ennemis. Améliorez progressivement votre apparence, les capacités et l’arsenal de techniques afin d’avoir un combattant réellement unique.

Enfin, le troisième jeu est Amnesia: The Bunker (PS4). Un jeu d’horreur à la première personne. Seul dans un bunker abandonné de la Première Guerre mondiale avec une unique balle dans votre barillet, vous devrez affronter des terreurs oppressantes tapies dans l’ombre. Plongez dans une expérience de survie offrant de multiples approches. Vous incarnez le soldat français Henri Clément. Muni d’un revolver et d’une lampe de poche dynamo bruyante, vous devez glaner des ressources afin de fabriquer des équipements au fil de votre progression.