PlayStation annule Fairgames, son jeu de tir live-service

Sony vient officiellement d’annuler Fairgames, son jeu de tir multijoueur centré sur les braquages. Confirmée par un porte-parole de Sony auprès de Bloomberg, cette décision intervient après plusieurs années de développement et des tests joueurs dont les résultats n’ont pas convaincu la direction. Aucun licenciement n’est prévu chez Haven Studios, qui fait partie de PlayStation Studios.

Annoncé en mai 2023 lors d’une présentation PlayStation Showcase, Fairgames devait être la première nouvelle licence de Haven Studios, le studio canadien fondé par Jade Raymond et racheté par PlayStation en 2022. Le jeu proposait une expérience compétitive autour du braquage dans laquelle plusieurs équipes devaient infiltrer des lieux sécurisés pour dérober des richesses. Il était prévu sur PS5 et PC.

Le projet avait connu plusieurs remaniements au cours de son développement. Les équipes préparaient même une nouvelle présentation du jeu qui devait revenir sous un autre nom. Un récent test organisé auprès de plusieurs milliers de joueurs a finalement scellé son sort.

Dans un message adressé aux employés, les dirigeants Sean Decker et John Doyle ont reconnu que le test avait démontré une bonne maîtrise technique, une préparation opérationnelle satisfaisante et un engagement encourageant de la communauté. En revanche, les retours des joueurs et les résultats de rétention sont restés mitigés et inférieurs aux objectifs fixés.

Les responsables évoquent également des conditions de marché difficiles dans le secteur des jeux de tir compétitifs PvP. « Après avoir combiné ces éléments, nous avons pris la difficile décision de mettre fin au développement du jeu », ont-ils expliqué dans leur communication interne.

Haven Studios conserve ses équipes

Malgré l’annulation, Sony assure qu’aucun emploi ne sera supprimé en conséquence. Haven Studios va désormais collaborer avec les autres équipes de PlayStation Studios, tout en explorant de nouvelles pistes créatives pour ses prochains projets. Le groupe n’a cependant donné aucune indication sur le prochain jeu du studio québécois.

Cette décision intervient après une période particulièrement difficile pour les ambitions multijoueurs de PlayStation. Sony avait notamment annulé plusieurs projets en ligne, dont un jeu God of War développé par Bluepoint Games et un autre projet chez Bend Studio. Concord, lancé en août 2024, avait quant à lui été retiré des ventes après seulement deux semaines, avant la fermeture de son studio Firewalk Games.

Pour autant, PlayStation ne semble pas vouloir abandonner complètement les jeux live-service. En juin, son PDG Hideaki Nishino avait encore affirmé que l’entreprise comptait poursuivre ses investissements dans ce secteur, en s’appuyant notamment sur les réussites de Helldivers 2. L’annulation de Fairgames constitue néanmoins un nouvel échec pour cette stratégie qui peine à transformer plusieurs années de développement en nouvelles licences multijoueurs rentables.