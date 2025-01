Sony annule deux jeux live service pour PlayStation, dont un God of War

Sony a confirmé l’annulation de deux projets de jeux non révélés au public qui étaient en préparation chez ses studios Bend Studio et Bluepoint Games. Ces jeux étaient des projets live service, conçus pour générer des revenus récurrents à travers des microtransactions et des services en ligne. L’un des deux titres était un jeu God of War.

Un porte-parole de PlayStation a confirmé ces annulations à Bloomberg, précisant qu’elles faisaient suite à une révision récente de la stratégie de l’entreprise. Cependant, aucune fermeture de studio n’est prévue. « Bend et Bluepoint sont des équipes très accomplies et des membres précieux de la famille PlayStation Studios. Nous travaillons étroitement avec chaque studio pour définir les projets futurs », a déclaré le porte-parole.

Ces annulations surviennent dans un contexte où Sony a massivement investi dans les jeux live service ces dernières années. Bien que potentiellement lucratifs, ces jeux comportent des risques, comme en témoigne le parcours mitigé de certains titres. Si Helldivers II a rencontré un joli succès en 2024, des projets comme Concord ont échoué. D’ailleurs, Concord a été retiré de la vente moins de deux semaines après sa sortie. D’autres jeux live service ont également été annulés, dont un projet basé sur Spider-Man, selon de précédentes informations qui ont circulé.

Bien que Sony n’ait pas précisé si ces annulations entraîneraient des licenciements, l’entreprise a assuré dans un mémo interne qu’elle travaillerait à minimiser l’impact sur les employés, en planifiant soigneusement les projets à venir pour ces studios.