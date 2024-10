Sony ferme Firewalk Studios, le studio derrière Concord

Sony a pris la décision de fermer Firewalk Studios, le studio qui a développé le jeu Concord. Celui-ci a été un gros échec, à tel point qu’il a été retiré de la vente assez rapidement après sa sortie et que les serveurs ne sont plus accessibles pour les joueurs.

L’annonce de la fermeture a été faite par Hermen Hulst, le directeur général du groupe commercial des studios de Sony Interactive Entertainment (SIE) :

Nous évaluons régulièrement notre portefeuille de jeux et l’état d’avancement de nos projets pour nous assurer que nous répondons aux priorités commerciales à court et à long terme. Dans le cadre de nos efforts continus pour renforcer les activités de studio de SIE, nous avons dû prendre une décision difficile concernant deux de nos studios : Neon Koi et Firewalk Studios.

Après mûre réflexion, nous avons décidé que le meilleur moyen d’aller de l’avant était d’arrêter définitivement le jeu et de fermer le studio. Je tiens à remercier tous les membres de Firewalk pour leur savoir-faire, leur esprit créatif et leur dévouement.

Le genre des jeux de tir à la première personne PvP [JvJ en français] est un espace compétitif en constante évolution et, malheureusement, nous n’avons pas atteint nos objectifs avec ce titre. Nous tirerons les leçons de Concord et continuerons à faire progresser nos capacités de service en direct afin d’assurer la croissance future dans ce domaine.