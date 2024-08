Concord : on a trouvé le plus gros flop de l’année, et il est signé PlayStation

C’est tout simplement du jamais vu, qui fait même passer l’Epic Fail d’un Redfall pour de la roupie de sansonnet. Le premier jeu issu des studios PlayStation sorti en 2024 s’appelle Concord. Il s’agit d’un FPS multijoueurs de type GaaS (Game as a Service) développé par Firewalk Studios (qui appartient donc à PlayStation). Concord est sorti ce vendredi 23 août sur PS5 et PC (via Steam et l’Epic Games Store) et les premiers chiffres sont tout bonnement catastrophiques.

Huit ans de développement… pour le plus gros crash des studios PlayStation

Aucune donnée n’a encore « fuité » concernant les ventes de Concord sur PS5 et l’Epic Games Store, mais SteamDB indique que quelques heures seulement après son lancement, Concord réunissait à peine 697 joueurs en simultané sur Steam, soit (presque) le plus mauvais résultat jamais vu pour le titre d’un gros studio et d’un plus gros éditeur encore. Dimanche 25 août, entre 200 et 250 joueurs étaient encore sur le jeu. Un carnage, d’autant que l’on parle ici d’un titre multijoueurs dont la durée de vie dépasse normalement allègrement celle d’un jeu solo. Seul Sackboy: A Big Adventure a fait pire sur Steam, mais il ne s’agit pas d’un jeu multi de type GaaS.

Entre le chara-design jugé raté, le gameplay sans originalité et les mécaniques free-to-play (pour un jeu payant !) les raisons de cet échec semblent déjà connues. On note toutefois qu’une bonne partie des gros médias américains, IGN en tête, n’en font pas la moindre mention, alors que ces mêmes sites glosaient abondamment sur les mauvais chiffres Steam d’un Redfall ou le baisse relativement rapide du nombre de joueurs sur Starfield. A son lancement, Redfall cumulait pourtant 10 fois plus de joueurs que Concord. Ou quand le fanboisme semble parfois prendre le pas sur le journalisme… Les notes Metacritic sont tout aussi inquiétantes : Concord ne dépasse pas le score de 66 et se prend un méchant 2,6 de la part des joueurs (en deçà des 3,5 de Redfall). Plus étonnant encore, seule une quinzaine de sites ont livré leur notation du jeu (généralement on tourne autour d’une cinquantaine 4 jours après la sortie) et là encore nombre de gros sites semblent préférer passer leur tour.