PlayStation met fin à son application de jeu en streaming sur PC

Sony fait savoir que son application PlayStation Plus pour PC va s’arrêter, au point de ne plus être disponible à partir du 10 décembre 2026. Cela empêchera les utilisateurs de streamer leurs jeux PlayStation sur leur PC.

L’application PlayStation Plus s’arrête sur PC

Sur son blog, Sony justifie ce choix en expliquant qu’un petit nombre de joueurs a réellement utilisé l’application PlayStation Plus sur PC. Voici ce qu’indique l’entreprise :

PlayStation cherche à offrir des expériences de haute qualité à ses joueurs, et nous revoyons régulièrement nos offres afin de nous assurer que nous nous concentrons sur les expériences que nos membres valorisent le plus. Avec un très petit nombre de membres PlayStation Plus Premium éligibles (moins de 0,4 %) utilisant l’application PlayStation Plus sur PC, ce changement nous permet de nous concentrer sur l’amélioration d’expériences de haute qualité qu’un plus grand nombre de nos membres souhaitent utiliser. C’est pour cela que l’application de streaming dans le cloud PlayStation Plus ne sera plus disponible.

Il est bien précisé que ce changement n’affecte pas les abonnements PlayStation Plus ou les avantages disponibles sur PS5 et PS4.

En tout cas, cela marque la fin de la possibilité de jouer à des jeux PlayStation exclusifs sur PC grâce à la méthode du streaming. Cette fonctionnalité sera désormais l’apanage de la Xbox qui permet à ses utilisateurs de jouer à ses jeux sur différentes plateformes (soit par streaming, soit en mode natif via Play Anywhere).

Cela intervient également alors que PlayStation a revu sa stratégie concernant le PC, ne portant plus bon nombre de ses jeux exclusifs sur PC après leur sortie sur PS5.