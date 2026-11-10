TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation met fin à son application de jeu en streaming sur PC
Jeux vidéo

PlayStation met fin à son application de jeu en streaming sur PC

2 min.
10 Nov. 2026 • 20:06
1

Sony fait savoir que son application PlayStation Plus pour PC va s’arrêter, au point de ne plus être disponible à partir du 10 décembre 2026. Cela empêchera les utilisateurs de streamer leurs jeux PlayStation sur leur PC.

PlayStation 5 PS5 Logo

L’application PlayStation Plus s’arrête sur PC

Sur son blog, Sony justifie ce choix en expliquant qu’un petit nombre de joueurs a réellement utilisé l’application PlayStation Plus sur PC. Voici ce qu’indique l’entreprise :

PlayStation cherche à offrir des expériences de haute qualité à ses joueurs, et nous revoyons régulièrement nos offres afin de nous assurer que nous nous concentrons sur les expériences que nos membres valorisent le plus. Avec un très petit nombre de membres PlayStation Plus Premium éligibles (moins de 0,4 %) utilisant l’application PlayStation Plus sur PC, ce changement nous permet de nous concentrer sur l’amélioration d’expériences de haute qualité qu’un plus grand nombre de nos membres souhaitent utiliser. C’est pour cela que l’application de streaming dans le cloud PlayStation Plus ne sera plus disponible.

Il est bien précisé que ce changement n’affecte pas les abonnements PlayStation Plus ou les avantages disponibles sur PS5 et PS4.

En tout cas, cela marque la fin de la possibilité de jouer à des jeux PlayStation exclusifs sur PC grâce à la méthode du streaming. Cette fonctionnalité sera désormais l’apanage de la Xbox qui permet à ses utilisateurs de jouer à ses jeux sur différentes plateformes (soit par streaming, soit en mode natif via Play Anywhere).

Cela intervient également alors que PlayStation a revu sa stratégie concernant le PC, ne portant plus bon nombre de ses jeux exclusifs sur PC après leur sortie sur PS5.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PS5 Manette DualSense Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en janvier 2026

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en mars 2026

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en juin 2026

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en août 2026

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Fairgames

PlayStation annule Fairgames, son jeu de tir live-service

10 Nov. 2026 • 22:51
0 Jeux vidéo

Sony vient officiellement d’annuler Fairgames, son jeu de tir multijoueur centré sur les braquages. Confirmée par un porte-parole de...

Gemini 4 Carbon

Gemini 4 Carbon, l’IA la plus puissante de Google, est disponible

10 Nov. 2026 • 20:56
0 Internet

Google annonce la disponibilité générale de Gemini 4 Carbon, son nouveau modèle d’intelligence artificielle...

Adobe Google

Adobe et Google unifient leurs outils : Acrobat s’invite dans Gmail, Drive et Gemini

10 Nov. 2026 • 18:50
0 Internet

Adobe et Google viennent de renforcer leur alliance, évidemment grâce à l’IA : annoncé à l’occasion de la...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 novembre

10 Nov. 2026 • 18:47
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Death Stranding 2 On the Beach

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en novembre 2026

10 Nov. 2026 • 18:42
0 Jeux vidéo

Sony présente les jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus en novembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met à jour le firmware des AirPods

Apple met à jour le firmware des AirPods

10 Nov. 2026 • 21:15

image de l'article Apple annonce le Swift Student Challenge 2027 avec un changement

Apple annonce le Swift Student Challenge 2027 avec un changement

10 Nov. 2026 • 20:45

image de l'article Canal+ ne propose plus Apple Music 30 % moins cher

Canal+ ne propose plus Apple Music 30 % moins cher

10 Nov. 2026 • 19:32

image de l'article iPhone : la faille worse_query expose vos données, dont les cryptos

iPhone : la faille worse_query expose vos données, dont les cryptos

10 Nov. 2026 • 18:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site