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PlayStation confirme l’abandon de ses jeux solo sur PC et mise sur l’IA

3 min.
19 Juin. 2026 • 16:15
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Sony officialise dans son rapport financier 2026 remis à la SEC, le gendarme boursier américain, l’abandon du portage PC pour ses jeux narratifs solo de premier rang. Les futurs titres des studios PlayStation redeviennent des exclusivités consoles strictes, marquant une rupture nette avec la politique d’ouverture multiplateforme des dernières années.

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense

Les jeux PlayStation solo resteront sur console

Dans ce rapport de 229 pages, Sony a purement et simplement supprimé la ligne qui figurait dans l’édition 2025 et qui prévoyait explicitement le déploiement des jeux first-party sur PC. Herman Hulst, le patron de Sony Interactive Entertainment, a confirmé en interne que les blockbusters narratifs seraient désormais confinés à l’écosystème PlayStation. Cela rejoint une déclaration datant de quelques semaines.

Les conséquences sont immédiates pour plusieurs titres très attendus. Marvel’s Wolverine d’Insomniac Games, God of War Laufey de Santa Monica Studio et Intergalactic: The Heretic Prophet de Naughty Dog ne sortiront plus sur PC, il faudra une PlayStation 5 pour en profiter. La règle souffre d’une exception notable : les jeux multijoueurs en ligne de type live-service conservent leur accès simultané sur PC, à l’image d’Horizon Hunters Gathering de Guerrilla Games. Sony distingue ainsi clairement deux catégories de titres selon leur modèle économique, réservant l’exclusivité console aux œuvres dont la valeur perçue justifie l’achat d’une PS5.

Le document financier officialise également un autre virage stratégique, cette fois technologique. Sony y consacre une section inédite à l’intelligence artificielle, affirmant vouloir l’utiliser pour « libérer la créativité des studios et améliorer encore l’expérience PlayStation », avec des objectifs concrets visant à « améliorer la productivité » et « acheminer les transactions plus efficacement ».

Xbox sortira ses jeux sur PC

En face, Xbox conserve systématiquement des sorties PC même pour ses jeux les plus attendus : Gears of War: E-Day sortira cette année sur PC en parallèle de la console, Clockwork Revolution suivra la même logique en 2027. Microsoft a certes commencé à retirer certains jeux des plateformes concurrentes, mais n’a jamais envisagé de les priver du PC, considérant Windows comme un pilier indissociable de son écosystème Xbox. Après tout, Xbox et Windows ont un point commun : Microsoft.

Cette fracture entre Sony avec PlayStation et Microsoft avec Xbox redéfinit la guerre des consoles. Sony parie que ses franchises ont la réputation suffisamment forte pour vendre des PS5, ce que les dernières années semblaient remettre en question avec des portages PC très appréciés. Microsoft, fort de son service Xbox Game Pass et de son ancrage avec Windows, joue la carte de l’accessibilité maximale.

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