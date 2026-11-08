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Cybertruck : Tesla ajoute une équipe avant de reconvertir sa ligne en 2027

4 min.
8 Nov. 2026 • 17:01
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Tesla veut accélérer la fabrication du Cybertruck avant de démonter sa ligne. Elon Musk a annoncé le 7 novembre une équipe de production supplémentaire pour tenter d’honorer les commandes en attente. Il situe désormais la reconversion de l’installation au profit du Cybercab vers juin ou juillet 2027.

Cybertruck Tesla

Une dernière accélération, avec une échéance industrielle

Le dirigeant avait annoncé la veille l’arrêt progressif de la production du pick-up à Gigafactory Texas au milieu de l’année prochaine. Sa nouvelle intervention apporte deux précisions concrètes : une fenêtre de deux mois pour le démontage et un renforcement du travail sur la ligne d’ici là. Selon lui, le carnet de commandes dépasse largement ce que l’usine pourra produire avec son organisation actuelle avant cette transformation.

L’ajout d’une équipe vise à utiliser davantage les équipements encore disponibles. Musk n’a annoncé ni report de la reconversion, ni prolongation de la carrière industrielle du Cybertruck sur un autre site. Tesla cherche donc à livrer davantage de véhicules pendant une période limitée, tout en conservant son projet de réaffectation de l’usine. Pour les acheteurs qui attendent leur exemplaire, l’enjeu immédiat porte sur l’attribution d’un créneau de fabrication avant cette échéance.

Le Cybercab récupère la place du pick-up

Le site texan occupe une place particulière dans l’histoire du Cybertruck. Nous avions suivi la sortie du premier exemplaire assemblé dans cette usine en juillet 2023. Les premières livraisons aux clients avaient ensuite débuté le 30 novembre de la même année, quatre ans après la présentation du véhicule. Le calendrier désormais évoqué placerait le démontage de sa ligne moins de quatre ans après cette remise des premiers modèles.

La capacité industrielle libérée doit servir au Cybercab, un véhicule conçu autour d’un autre usage : le transport de passagers sans conducteur, et non la vente d’un pick-up polyvalent à des particuliers. Ce robotaxi à deux places, sans volant ni pédales, représente une réorientation de l’outil de production vers les services de mobilité autonome. L’annonce de Musk précise la destination de la ligne, mais ne chiffre pas le nombre de Cybercab supplémentaires qu’elle permettra de fabriquer.

Ce choix industriel intervient après les premiers déploiements du modèle à Austin. Dès septembre, nous avions évoqué l’enquête fédérale sur sa conformité, centrée sur un véhicule privé de commandes manuelles. L’augmentation des capacités de fabrication concerne ainsi un programme dont les questions de sécurité et d’autorisation d’exploitation se jouent aussi hors de l’usine. La déclaration du 7 novembre ne comporte aucune nouvelle décision du régulateur sur ce dossier.

Cybercab Austin

Un carnet annoncé comme plein après des ventes en recul

La demande décrite par Musk contraste avec les volumes écoulés ces derniers mois. Kelley Blue Book, dans son rapport publié par Cox Automotive, estime les ventes américaines du Cybertruck à 11 586 unités de janvier à septembre 2026, contre 16 097 sur la même période de 2025. Le recul atteint 28 %. Ces estimations portent sur les ventes réalisées aux États-Unis.

Sur le seul troisième trimestre, Cox estime les ventes américaines du Cybertruck à 4 323 exemplaires, contre 5 385 un an auparavant, soit une baisse de 19,7 %. Le véhicule représente ainsi 1,6 % du marché électrique américain sur cette période.

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