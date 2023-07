Cybertruck : le premier modèle est sorti de l’usine Tesla du Texas

Il y a quelques heures à peine, Tesla a déclaré que le premier et très attendu Cybertruck était sorti de l’usine de production du Texas. Après de multiples reports, il semble donc que le pickup électrique soit sur le point de rejoindre l’énorme cohorte des clients qui ont déjà précommandé le véhicule. Au mois de novembre 2022, les préservations du Cybertruck dépassaient en effet les 1,5 millions d’unités, un chiffre colossal pour un véhicule positionné sur une telle gamme tarifaire.

Pour rappel, le Cybertruck a été présenté par Elon Musk en 2019, et Tesla prévoyait alors de commercialiser son pickup futuriste durant l’année 2021. Non seulement la production a pris (beaucoup) de retard, mais Tesla a précisé au mois de mai dernier que l’usine en charge de la production ne pourrait fabriquer que 250 000 à 500 000 Cybertruck par an, ce qui signifie que les 2/3 des clients vont devoir patienter au moins jusqu’en 2024-2025. Tesla a aussi prévu d’organiser un évènement lors du Q3 2023 pour le démarrage des livraisons du Cybertruck, la production de masse étant quant à elle fixée pour la fin de l’année.