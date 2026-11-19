Le hacker Cyberleek est passé à l’action en proposant au téléchargement la version Xbox Series X/S de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en torrent. Il dit qu’il s’agit de la version de développement et qu’elle date de novembre.

GTA 6 en téléchargement gratuit et illégal

Le fichier torrent a pour nom « GTA 6: XBOX BUILD 1.0.2.1 (NOV 2026) » et pèse 209 Go. Voici ce qu’il indique sur son site :

C’est fait. CL détient la version complète de novembre 2026 de Grand Theft Auto VI et elle est en train d’être diffusée via torrent. En ce moment même. Tous les fichiers sauf un — l’exécutable — principal sont soumis à un compte à rebours. En toute honnêteté, comme toujours : il s’agit cette fois d’une version Xbox et non d’une version PC. CL s’en fiche. Cette communauté l’aura émulée d’ici une semaine avec un framerate bien supérieur à 30 FPS. CL vous a dit de ne pas précommander pour une bonne raison. C’est l’une de ces raisons. Le compte à rebours correspond au délai avant la publication du fichier final. À zéro, l’exécutable sera publié, sans condition. À moins que le token CYBERLEEK n’atteigne d’abord une capitalisation boursière de 15 millions, auquel cas il sera publié immédiatement. 30 millions, c’était trop ambitieux ; la moitié semble raisonnable. CL sollicite votre soutien. Si la version Xbox ne peut pas être rendue fonctionnelle et que le soutien se maintient, CL s’efforcera d’obtenir une version PS5 — une solution de secours qui ne sera très probablement jamais nécessaire. Quoi qu’il en soit : la version Xbox sortira. Pas de double gain pour Take-Two/Rockstar.

Impossible d’y jouer… pour le moment

En l’état, il n’est pas possible de jouer à ce leak de Cyberleek parce qu’il s’agit de la version Xbox et qu’il n’y a pas l’exécutable pour lancer GTA 6. En revanche, si le hacker va jusqu’au bout et propose réellement le fichier exécutable, les choses vont changer.

Avant la sortie de GTA 6, certains ont assuré qu’ils feront le nécessaire pour recompiler le jeu afin de le faire tourner sur PC grâce à l’intelligence artificielle. Tout le monde se focalisait sur la version PS5, notamment en réaction à Sony qui a décidé d’arrêter les jeux PlayStation physiques. Ironiquement, c’est la version Xbox Series X/S qui fuite aujourd’hui.

Il faudra voir maintenant si comment va dérouler le portage officieux de GTA 6 sur PC grâce à l’intelligence artificielle. Pour sa part, Rockstar Games n’a toujours pas annoncé une version PC officielle. Mais il se murmure qu’elle arrivera au début de 2027.

En attendant, certains ont déjà analysé les fichiers et ont pu accéder aux textures, aux fichiers audio et plus encore.

Since Cyberleek leaked the GTA 6 Xbox build.

Textures and assets and shaders & etc etc have been already decrypted and found, MORE COMING SOON :))

Early Xmas gift from Cyberleek <3 https://t.co/Tx2XiL2iTl — mxr (@omxr76) November 19, 2026

Cyberleek de retour pour faire mal à Rockstar Games

Pour rappel, Cyberleek a un hacker qui a réussi à obtenir une version jouable de GTA 6, et ce il y a plusieurs mois. Il a posté de nombreuses vidéos de gameplay au fil des semaines pour prouver ses dires. Sa dernière grosse fuite a été en octobre avec une vidéo de 25 minutes. Dans la foulée, il avait menacé de partager le jeu complet. Il avait ensuite renoncé. Voilà que les choses ont encore évolué.

Pour sa part, Rockstar Games et Take-Two ont déjà lancé les procédures pour connaître l’identité de Cyberleek afin que les forces de l’ordre puissent l’arrêter.