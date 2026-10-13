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GTA 6 sur PC sortirait au début de 2027

3 min.
13 Oct. 2026 • 17:40
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Rockstar Games prévoirait de lancer la version PC de Grand Theft Auto VI (GTA 6) au premier trimestre de 2027, soit quelques mois seulement après l’arrivée du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. C’est en tout cas ce qu’affirme aujourd’hui GamesBeat, citant des sources dans l’industrie. Rockstar Games n’a encore rien officialisé.

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork

GTA 6 sur PC arriverait dans quelques mois

Citant quatre sources de l’industrie connaissant les projets de Rockstar Games, GamesBeats affirme que le studio vise le premier trimestre de 2027 pour la version PC de GTA 6. Ces sources ont demandé à rester anonymes afin de ne pas compromettre leurs relations professionnelles.

Si cette fenêtre se confirme, l’attente serait nettement plus courte que celle observée pour Grand Theft Auto V. Sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 en septembre 2013, GTA 5 était arrivé sur PC en avril 2015, soit environ 19 mois plus tard.

Pour GTA 6, une sortie sur PC entre janvier et mars 2027 interviendrait seulement quelques mois après le lancement console prévu en novembre 2026. Ce calendrier représenterait un changement notable dans le rythme de déploiement des versions de la série.

Plusieurs raisons pourraient expliquer l’intérêt d’un lancement PC rapproché. Cette version permettrait à Rockstar Games d’élargir plus rapidement son public et de toucher les joueurs qui privilégient les ordinateurs. Il y a également l’importance des serveurs de jeu de rôle, notamment ceux associés à FiveM, le framework de modding PC acquis par Rockstar en 2023.

Le PC pourrait ainsi jouer un rôle dans le développement des expériences en ligne et des contenus créés par les joueurs autour de GTA 6. Rockstar Games a évoqué son intérêt pour les outils de création de contenu généré par les utilisateurs, mais les fonctionnalités prévues pour le jeu et leur calendrier de lancement restent à préciser.

Une autre raison possible est que l’émulation de la PS5 sur PC progresse, tout comme le jailbreak de la console. Certains pourraient donc potentiellement jouer gratuitement, d’où l’idée de sortir relativement rapidement la version PC

Rockstar garde le silence sur la version PC

À ce stade, Rockstar a officiellement annoncé Grand Theft Auto VI sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, avec une sortie le 19 novembre. Le studio n’a pas confirmé publiquement la date de la version PC. Il n’a même pas confirmé l’existence d’une version PC, bien qu’il soit évident qu’elle verra le jour.

Pour les joueurs PC, la fuite du jour apporte un indice encourageant, mais pas encore une confirmation. Si la fenêtre annoncée se concrétise, ils pourraient découvrir Vice City et l’État fictif de Leonida entre janvier et mars 2027, sans devoir attendre plus d’un an après les joueurs sur console.

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