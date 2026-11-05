Swift : le télescope spatial de la NASA s’est désintégré après 22 ans de mission

Le Neil Gehrels Swift Observatory n’est plus. Après presque 22 années passées en orbite, le télescope spatial de la NASA a effectué sa rentrée atmosphérique le 4 novembre à 13h39, heure française. L’US Space Force a confirmé que l’engin se trouvait alors au-dessus du nord de Sumatra en Indonésie.

La NASA s’attendait à ce que la majeure partie de ses 1 450 kg se consume dans l’atmosphère, même si certains composants ont pu atteindre la surface. Avant la rentrée atmosphérique, le risque qu’un fragment provoque une blessure avait été évalué à environ une chance sur 2 100.

Une mission de sauvetage particulièrement ambitieuse

La disparition de Swift était devenue inévitable après l’échec de la mission Swift Boost lancée en juillet. Le véhicule robotique LINK de Katalyst Space devait rejoindre Swift, s’y arrimer puis relever son orbite. Des problèmes de contrôle d’attitude, dont la perte de deux roues de réaction, ont finalement contraint la NASA à abandonner l’opération.

Swift avait néanmoins repris ses observations pendant quelques semaines. Mais le 20 octobre, arrivé à seulement 275 km d’altitude, le satellite n’était plus capable de compenser la traînée atmosphérique et avait basculé en mode sécurisé. Ses opérations scientifiques ont alors été définitivement arrêtées.

Deux décennies à traquer les phénomènes les plus violents de l’Univers

Lancé en novembre 2004 pour une mission initiale de seulement deux ans, Swift aura finalement observé plus de 2 000 sursauts gamma et quelque 1 400 supernovas. Le télescope a également étudié des trous noirs, des comètes, des astéroïdes et de nombreuses éruptions de rayons X.

Sa disparition avait été annoncée quelques jours auparavant, lorsque sa rentrée atmosphérique était devenue certaine. L’échec de son sauvetage ne sera toutefois pas inutile : la NASA veut exploiter l’expérience acquise lors de cet essai pour de futures missions de maintenance orbitale (Hubble n’est plus tout jeune…)