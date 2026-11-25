La justice américaine vient de porter un nouveau coup à Huawei. Le 24 novembre 2026, un jury fédéral de Brooklyn a reconnu le géant chinois des télécommunications coupable de dix des douze chefs d’accusation retenus contre lui. Fraude bancaire, blanchiment d’argent, contournement des sanctions contre l’Iran et complot visant à dérober des secrets industriels figurent parmi les infractions sanctionnées.

Huawei condamné après huit ans de procédure judiciaire

Ce verdict vient clôturer un procès de près de trois mois. Au final, Huawei et trois de ses filiales ont été reconnus coupables de plusieurs infractions financières et commerciales.

Le jury a néanmoins écarté deux accusations, dont celle d’association de malfaiteurs relevant de la législation américaine contre le crime organisé. Les procureurs souhaitaient démontrer que le constructeur fonctionnait comme une entreprise criminelle depuis plusieurs décennies.

Huawei rejette le verdict et promet de faire appel. Le groupe affirme qu’il prendra « toutes les mesures juridiques nécessaires pour défendre ses droits et ses intérêts ».

Des technologies américaines au cœur du dossier

Les enquêteurs ont notamment examiné le détournement présumé de technologies appartenant à Cisco, Quintel et CNEX. Le dossier comprend également l’affaire Tappy, un robot développé par T-Mobile pour tester les écrans tactiles, dont un employé de Huawei avait récupéré des composants.

Autre élément central : les relations commerciales entre Huawei et Skycom, une société opérant en Iran. Selon l’accusation, le constructeur aurait dissimulé ses activités iraniennes à plusieurs établissements bancaires internationaux.

Une condamnation aux lourdes conséquences potentielles

Cette affaire avait notamment conduit à l’arrestation au Canada de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei. Cette dernière avait finalement regagné la Chine en 2021 après un accord judiciaire.

Déjà confronté aux sanctions américaines depuis 2019, Huawei avait vu son accès aux composants américains considérablement compliqué.

Le montant des éventuelles pénalités sera déterminé ultérieurement lors d’une audience prévue le 14 septembre 2027. Dans le contexte géopolitique actuel, c’est peu dire que ce verdict risque fort d’accentuer les tensions technologiques et commerciales entre Washington et Pékin.