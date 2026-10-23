Oura attaque de nouveau Ultrahuman et veut bloquer le Ring Pro aux États-Unis

La bataille juridique des bagues connectées repart de plus belle. Oura poursuit une nouvelle fois Ultrahuman devant la justice américaine et réclame cette fois l’interdiction permanente du Ring Pro aux États-Unis. Le nouveau modèle avait pourtant permis au fabricant indien de revenir sur ce marché après le bannissement de son précédent Ring Air.

Deux nouveaux brevets au cœur du conflit

Déposée devant un tribunal fédéral du Texas, la plainte accuse Ultrahuman d’enfreindre deux brevets concernant la conception interne d’une bague connectée, notamment sa batterie, ses capteurs et son électronique. L’un d’eux, numéroté 12,769,363, n’a été accordé à Oura que le 20 octobre, soit seulement deux jours avant le lancement de la procédure.

Oura vise également SVTronics, société texane chargée de fabriquer le Ring Pro. Le constructeur réclame des dommages financiers ainsi qu’une injonction empêchant sa commercialisation. Ultrahuman assure de son côté qu’aucune décision judiciaire ne bloque actuellement le produit et entend « défendre vigoureusement » sa position.

Oura défend agressivement son terrain

Le conflit remonte à 2023. Une précédente victoire d’Oura devant l’International Trade Commission avait conduit à l’interdiction d’importation du Ring Air. Ultrahuman avait ensuite redessiné son produit, obtenant en mars l’autorisation des douanes américaines de commercialiser le Ring Pro.

Ultrahuman n’est pas la seule société visée. Oura a également engagé des procédures contre Samsung, RingConn et Circular. Le français Circular a finalement signé un accord de licence avec Oura, tandis que le litige autour de Samsung pourrait avoir pesé sur l’avenir de la Galaxy Ring 2.

Pour rappel, Oura reste l’un des acteurs dominants du secteur de la bague connectée, notamment grâce à l’Oura Ring 4. Avec un marché mondial des smart rings toujours en croissance, les brevets s’invitent de plus en plus souvent dans la bataille entre les fabricants.