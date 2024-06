La guerre de l’anneau : Oura et le français Circular parviennent à un accord de brevet

Oura a donc bien balisé le secteur de la bague/anneau connecté, au point qu’il ne semble plus possible de commercialiser un accessoire de ce type aux Etats-Unis sans devoir payer des royalties à la startup américaine. Samsung essaye encore de contourner ce problème, mais le français Circular a préféré capituler après un début de litige. L’accord comprend un accord de licence pluriannuel, permettant à la société française Circular d’utiliser la propriété intellectuelle d’Oura pour les appareils vendus aux États-Unis. Bien que les détails financiers de l’accord restent confidentiels, Oura est largement connu pour défendre sa technologie de manière très agressive contre ses concurrents. En mars de cette année, le CEO d’Oura, Tom Hale, a annoncé des plaintes auprès de l’ITC contre Circular, Ultrahuman et RingConn pour violation de brevet. Avec ce nouvel accord, Oura arrête donc les poursuites en cours et n’engagera pas de nouvelles procédures judiciaires contre Circular.

Le cofondateur et CEO de Circular, Amaury Kosman, a publié un communiqué, un texte tellement laudateur qu’il semble directement issu (voire contractualisé) par l’accord de brevet : « Oura a révolutionné la technologie portable il y a plus de dix ans avec l’introduction d’Oura Ring. Nous reconnaissons la force et l’utilité des brevets fondamentaux qui ont été accordés à Oura, et cet accord les récompense à juste titre pour leur innovation pionnière dans le domaine des anneaux intelligents. » L’usage du terme « brevets fondamentaux » laisse comprendre qu’Oura dispose de brevets dits « essentiels » (que l’on ne peut pas techniquement contourner, des types de brevets normalement soumis à des critères de licence FRAND (prix de licence raisonnable, conditions d’octroie des brevets non abusive). Espérons que ces règles sont bel et bien respectées…