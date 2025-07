Huawei : la justice américaine confirme les accusations de vols de secrets industriel

Un juge fédéral américain a rejeté ce mardi 1er juillet la demande de Huawei visant à annuler la majorité des chefs d’accusation dans une affaire pénale l’accusant de vol de secrets industriels et de fraude bancaire. Selon la juge Ann Donnelly de Brooklyn, les procureurs ont apporté suffisamment d’éléments pour étayer les 16 chefs d’accusation. Huawei aurait ainsi participé à des activités de racket pour développer sa marque, volé des secrets commerciaux à six entreprises américaines et dissimulé ses liens avec l’Iran via une société écran, Skycom. Du très lourd donc…

Les accusations liées à l’Iran concernent plus de 100 millions de dollars de transferts bancaires ayant transité par les États-Unis au bénéfice indirect de Huawei, et ce par l’intermédiaire de Skycom. Bien que Huawei nie les faits et plaide non coupable dans cette affaire, arguant même être une cible politique, le tribunal de Brooklyn a donc estimé que les charges étaient suffisamment fondées pour aller jusqu’au procès. Pour rappel, depuis 2019, le gouvernement américain limite l’accès de Huawei aux technologies américaines pour des raisons de sécurité nationale… des raisons contestée fermement par Huawei.