Palantir se retrouve au cœur d’une affaire d’espionnage (présumé) aux États-Unis. Le ministère américain de la Justice a annoncé l’inculpation d’Igor D’iu, un ressortissant russe soupçonné d’avoir surveillé et harcelé plusieurs salariés d’une entreprise technologique de Palo Alto. L’administration ne désigne pas nommément la société en question, mais Bloomberg et Reuters l’identifient comme Palantir.

Des ordinateurs photographiés et des salariés suivis

Selon les enquêteurs, l’homme aurait été recruté sur Telegram par des intermédiaires agissant pour Moscou. Après un passage par la Turquie et le Mexique, il aurait franchi clandestinement la frontière américaine durant l’été 2026. Ses commanditaires lui auraient fourni des consignes et des moyens financiers pour acquérir des ordinateurs, des téléphones et des équipements réseau.

La mission de l’accusé consistait notamment à photographier les écrans d’employés travaillant dans un café proche des bureaux de Palantir. Il devait également positionner son ordinateur à proximité des locaux pour permettre des tentatives de collecte de données à distance.

L’opération aurait ensuite pris une tournure plus inquiétante. Début septembre, Igor D’iu aurait suivi une salariée en voiture sur près de 48 kilomètres, au point que cette dernière a fini par alerter la police. Des perquisitions ont révélé environ 18 000 dollars en espèces, deux passeports russes, de faux documents américains ainsi que des adresses de salariés.

La guerre en Ukraine en toile de fond

D’après le dossier judiciaire, les donneurs d’ordres estimaient que l’entreprise « fournissait des armes pour combattre la Russie en Ukraine ». Palantir développe notamment des logiciels d’analyse de données utilisés par les forces ukrainiennes pour leurs opérations militaires. Le groupe figurait déjà parmi les entreprises technologiques américaines menacées par l’Iran. Le procureur fédéral Craig Missakian a eu des mots très durs pour qualifier cette situation : « Nous ne tolérerons aucune tentative visant à transformer la Silicon Valley en base pour des opérations de renseignement étrangères. »

Poursuivi pour quatre chefs d’accusation, notamment pour activité présumée d’agent étranger, harcèlement et fraude documentaire, Igor D’iu doit comparaître le 24 novembre. Après les cyberattaques russes contre l’Ukraine et les récents soupçons d’espionnage visant Nvidia, cette affaire rappelle que les entreprises opérant dans les secteurs les plus stratégiques peuvent être ciblées jusque dans le quotidien de leurs collaborateurs.