Meta poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses réseaux sociaux. Son agent personnel Muse débarque désormais dans la messagerie privée d’Instagram avec plusieurs fonctionnalités destinées à organiser les contenus enregistrés et à faciliter certaines tâches quotidiennes. Une nouvelle étape pour cet assistant capable désormais d’assurer des tâches qui vont bien au-delà du simple agent conversationnel.

Muse transforme les publications Instagram en outils pratiques

Avec cette intégration, les utilisateurs peuvent discuter avec Muse directement depuis leurs messages privés, sans devoir ouvrir son application dédiée. L’agent apparaît comme une conversation classique et peut répondre à des questions concernant une publication, un produit ou un lieu.

Ses possibilités vont toutefois plus loin : Muse peut notamment classer les publications enregistrées dans des collections thématiques, transformer des vidéos de recettes en listes de courses ou construire un itinéraire touristique à partir de contenus consacrés aux voyages.

L’assistant peut également retrouver des publications et résumer des conversations manquées. Les échanges réalisés depuis Instagram restent accessibles dans l’application Muse.

Meta accélère le déploiement de son agent IA

Cette nouveauté enrichit Muse, (lancé en septembre) avec des capacités d’automatisation avancées, notamment l’envoi d’e-mails et la réalisation d’achats. Meta avait ensuite étendu ses fonctionnalités aux comptes professionnels.

Le déploiement dans les messages privés débute aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Japon et à Singapour, exclusivement sur iOS et Android. Les suggestions automatiques permettant de classer les publications enregistrées sont initialement réservées aux utilisateurs américains et canadiens.

Meta assure qu’aucune publication, aucun message et aucune action ne peuvent être effectués sans autorisation préalable. Une précaution importante alors que la confidentialité de Muse avait déjà suscité des interrogations concernant son accès aux données personnelles.

Et comme (trop) souvent, aucune date n’a encore été communiquée pour la France.