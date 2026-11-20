Nouveau bouleversement à la Maison-Blanche. Sean Cairncross, directeur national de la cybersécurité américaine depuis août 2025, quitte ses fonctions après seulement quinze mois. Selon plusieurs médias américains, dont Axios et CBS News, ce départ serait en réalité un licenciement décidé par l’administration Trump. Kirsten Davies, actuelle responsable informatique du Pentagone, a été désignée pour lui succéder.

Un départ sur fond de désaccords internes

Conseiller principal du président américain pour la stratégie de cybersécurité, Sean Cairncross supervisait la coordination des politiques fédérales face aux menaces numériques. Ce dernier participait également aux décisions concernant la sécurité des modèles d’intelligence artificielle.

Sean Cairncross vient de perdre son poste de Directeur de la cybersécurité américaine

Juriste et ancien cadre du Parti républicain, Cairncross avait été confirmé par le Sénat avec 59 voix favorables contre 35, malgré une expérience technique limitée dans le domaine. Selon CBS News, Stephen Miller, nouveau directeur de cabinet de Donald Trump, contestait précisément ses compétences.

Dans un communiqué, l’intéressé affirme quitter ses fonctions « extrêmement fier de notre travail pour renforcer la cybersécurité américaine, protéger nos infrastructures critiques et faire face aux menaces étrangères ».

Des infrastructures américaines particulièrement fragilisées

Ce changement de poste doit être contextualisé : les États-Unis ont subi plusieurs incidents informatiques majeurs. Les services de Microsoft, certaines banques et des réseaux gouvernementaux ont récemment été perturbés. Une panne du trafic aérien américain a également entraîné d’importantes perturbations.A noter cependant que les autorités n’ont toutefois établi aucun lien entre ces incidents, ni identifié de campagne de cyberattaque coordonnée.

Washington reste parallèlement confronté à des opérations de cyberespionnage attribuées à la Chine, qui ont déjà compromis de nombreuses entreprises américaines.