Cyberespionnage : 200 entreprises américaines compromises par un groupe lié à la Chine

Le FBI a révélé l’ampleur d’une vaste campagne de cyberespionnage baptisée Salt Typhoon et planifiée par des individus affiliés à l’État chinois. Ce groupe de hackers aurait compromis au moins 200 entreprises américaines et s’étendrait sur plus de 80 pays, ciblant des secteurs aussi variés que les télécommunications, les transports, l’hôtellerie, ou bien encore les services gouvernementaux. En s’attaquant aux infrastructures réseau critiques comme les routeurs, Salt Typhoon aurait ainsi pu récupérer des enregistrements d’appels, des données de surveillance légale, voire des communications de personnalités politiques. Pour le dire plus sobrement, il s’agit sans doute de la pire cyberattaque référencée en 2025, voire depuis plusieurs années, ce que confirme d’ailleurs Brett Leatherman, directeur du département cyber du FBI, qui affirme que cette campagne constitue « l’une des plus graves opérations d’espionnage informatique que nous ayons connues aux États-Unis ».



.

L’alerte mondiale a été diffusée conjointement par le FBI et des agences de renseignement de plusieurs pays (rassemblement « Five Eyes » et alliés européens), signe d’une coordination sans précédent face à une menace numérique jugée hors normes. Les nations concernées sont invitées à renforcer leurs défenses en appliquant des correctifs urgents, en adoptant une architecture « zero-trust » et en s’appuyant sur les indicateurs d’intrusion (fournis dans l’avis) pour détecter toute activité suspecte.