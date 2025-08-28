TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Cyberespionnage : 200 entreprises américaines compromises par un groupe lié à la Chine
Internet

Cyberespionnage : 200 entreprises américaines compromises par un groupe lié à la Chine

28 Août. 2025 • 17:29
0

Le FBI a révélé l’ampleur d’une vaste campagne de cyberespionnage baptisée Salt Typhoon et planifiée par des individus affiliés à l’État chinois. Ce groupe de hackers aurait compromis au moins 200 entreprises américaines et s’étendrait sur plus de 80 pays, ciblant des secteurs aussi variés que les télécommunications, les transports, l’hôtellerie, ou bien encore les services gouvernementaux. En s’attaquant aux infrastructures réseau critiques comme les routeurs, Salt Typhoon aurait ainsi pu récupérer des enregistrements d’appels, des données de surveillance légale, voire des communications de personnalités politiques. Pour le dire plus sobrement, il s’agit sans doute de la pire cyberattaque référencée en 2025, voire depuis plusieurs années, ce que confirme d’ailleurs Brett Leatherman, directeur du département cyber du FBI, qui affirme que cette campagne constitue « l’une des plus graves opérations d’espionnage informatique que nous ayons connues aux États-Unis ».

Hacker
.

L’alerte mondiale a été diffusée conjointement par le FBI et des agences de renseignement de plusieurs pays (rassemblement « Five Eyes » et alliés européens), signe d’une coordination sans précédent face à une menace numérique jugée hors normes. Les nations concernées sont invitées à renforcer leurs défenses en appliquant des correctifs urgents, en adoptant une architecture « zero-trust » et en s’appuyant sur les indicateurs d’intrusion (fournis dans l’avis) pour détecter toute activité suspecte.

SOURCEReuters

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia Logo Matériel

Pour le PDG de Nvidia, les restrictions américaines pour l’exportation de puces IA vers la Chine ont été un échec

Clavier Touches Hack Lignes de Code Internet

Le département du Trésor américain a été victime d’un piratage et accuse la Chine

Intelligence artificielle Hors-Sujet

Comment les géants de la tech chinoise s’adaptent aux restrictions américaines sur les puces et l’IA

TikTok Logo Internet

Interdiction de TikTok : la Chine s’en prend aux États-Unis

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Free Logo

Rachat de SFR : Free confirme des « discussions très préliminaires »

28 Août. 2025 • 17:40
0 Mobiles / Tablettes

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison-mère de Free), a confirmé que Free a entamé des discussions...

Free Logo

Free Mobile active la 5G+ (5G SA) par défaut pour ses abonnés

28 Août. 2025 • 16:10
3 Mobiles / Tablettes

Les abonnés Free Mobile ont désormais la 5G+ (5G SA) activée par défaut, comme l’a révélé...

Windows 11 Logo

Windows 11 pourra bientôt transférer une tâche d’une app Android vers le PC

28 Août. 2025 • 14:10
0 Actu OS

Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité dans Windows 11 qui permet de transférer une tâche sur une application pour l’avoir...

Shadow Tomb raider Lara

Nouvelle vague de licenciements chez Crystal Dynamics (Tomb Raider)

28 Août. 2025 • 13:35
0 Jeux vidéo

Nouveaux licenciements chez Crystal Dynamics, mais la franchise Tomb Raider est préservée Le studio Crystal Dynamics vient d’annoncer...

NMS Voyagers

No Man’s Sky Voyagers : vaisseaux Corvette personnalisables, « skydiving » dans l’espace, et plus encore

28 Août. 2025 • 12:11
0 Jeux vidéo

Une nouvelle catégorie de vaisseaux entièrement personnalisables Et ça continue, encore et encore … Avec la mise à jour...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Google Photos gagne une nouvelle fonctionnalité… uniquement disponible sur iOS !

Google Photos gagne une nouvelle fonctionnalité… uniquement disponible sur iOS !

28 Aug. 2025 • 17:39

image de l'article iPhone 17 : Apple aurait prévu une étrange sangle magnétique « crossbody »

iPhone 17 : Apple aurait prévu une étrange sangle magnétique « crossbody »

28 Aug. 2025 • 17:05

image de l'article Apple Music : l’abonnement famille est gratuit pendant 3 mois

Apple Music : l’abonnement famille est gratuit pendant 3 mois

28 Aug. 2025 • 16:42

image de l'article Free Mobile active la 5G+ (5G SA) par défaut pour ses abonnés

Free Mobile active la 5G+ (5G SA) par défaut pour ses abonnés

28 Aug. 2025 • 16:11

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site