TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Donald Trump annonce une force dédiée à l’IA aux États-Unis
Internet

Donald Trump annonce une force dédiée à l’IA aux États-Unis

3 min.
21 Sep. 2026 • 20:52
0

Donald Trump annonce la création prochaine d’une « AI Force » (Force IA) consacrée à l’intelligence artificielle sur le modèle de la Space Force américaine. Le président américain affirme également qu’il nommera bientôt un « tsar » de l’intelligence artificielle, tout en rejetant les appels à ralentir le développement de cette technologie.

Donald Trump

Donald Trump rejette les appels à ralentir l’IA

Dans un message sur Truth Social, Donald Trump s’en est pris aux critiques de l’intelligence artificielle et aux appels à encadrer davantage son développement. Il affirme que les tentatives visant à freiner le secteur constituent un « canular » et promet de « ne pas entraver ou étouffer en aucune façon » la croissance de cette industrie.

Le président américain intervient alors que plusieurs responsables de l’industrie de l’IA ont récemment appelé à ralentir le rythme de développement des modèles les plus avancés. Dario Amodei, patron d’Anthropic, a notamment défendu un ralentissement coordonné pour réduire certains risques liés à l’augmentation rapide des capacités de l’IA, tandis que Sam Altman (OpenAI/ChatGPT) et Elon Musk (SpaceXAI/Grok) ont publiquement réagi à cette proposition.

Donald Trump affirme au contraire que les États-Unis doivent continuer à développer rapidement cette technologie. Il présente l’IA comme une nouvelle révolution industrielle et met régulièrement en avant la compétition technologique avec la Chine comme argument en faveur d’un développement soutenu.

Une « AI Force » dont les contours restent inconnus

La nouvelle « AI Force » doit reprendre le modèle de la Space Force, créée pendant le premier mandat de Donald Trump. Le président américain n’a toutefois fourni aucun détail sur son statut, son rattachement administratif, son budget ou les missions qui lui seraient confiées.

Donald Trump prévoit également de nommer un responsable chargé de l’intelligence artificielle, qu’il désigne comme un « tsar de l’IA ». Il précise que le poste sera réservé à des personnes aux compétences élevées, mais n’a donné aucun nom ni calendrier précis pour cette nomination.

Cette fonction succéderait à celle occupée auparavant par David Sacks qui a quitté son poste officiel de « tsar de l’IA et de la crypto » en mars pour devenir coprésident du comité présidentiel des conseillers en science et technologie. Il reste néanmoins impliqué dans les questions de politique américaine liées à l’IA.

L’annonce intervient alors que les États-Unis débattent également des risques liés aux modèles d’IA et de leur utilisation dans des secteurs sensibles. Le gouvernement américain dispose déjà de dispositifs concernant notamment la cybersécurité des nouveaux modèles, tandis que Donald Trump affirme vouloir s’appuyer sur les lois civiles et pénales existantes pour sanctionner les usages problématiques plutôt que créer une nouvelle autorité fédérale dédiée à la réglementation de l’IA.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence artificielle Hors-Sujet

Donald Trump impose un cadre fédéral unique pour l’IA et bloque les initiatives des États

Claude Anthropic Logo Internet

Donald Trump ordonne d’arrêter l’usage de l’IA d’Anthropic dans son administration

Intelligence artificielle Internet

Donald Trump signe un décret pour réguler l’IA et analyser les modèles

Intelligence Artificielle Robot Internet

Donald Trump rejette l’appel à ralentir l’IA et critique le patron d’Anthropic

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Paramount Warner Bros Logos

Rachat de Warner Bros par Paramount : un accord judiciaire ouvre la voie à la fusion des deux géants d’Hollywood

21 Sep. 2026 • 20:40
0 Business

Le rapprochement entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery franchit une étape décisive. Les deux groupes peuvent désormais...

Lollipop-Chainsaw

Lollipop Chainsaw : un film live-action annoncé, avec une préquelle sanglante et déjantée

21 Sep. 2026 • 20:17
0 Geekeries

Après l’annonce de Lollipop Chainsaw 2 Black2Back pour Playstation en 2027, Juliet Starling s’apprête à troquer les pixels...

Google Logo

Google : une amende de 403 millions d’euros pour les données de géolocalisation

21 Sep. 2026 • 20:10
0 Internet

Google écope d’une amende de 403 millions d’euros en Europe infligée par l’autorité irlandaise de protection des...

Reseaux Sociaux Logos Icones

Analyse : le projet européen sur les réseaux sociaux repose sur un contrôle d’âge encore fragile

21 Sep. 2026 • 19:48
0 Internet

La Commission européenne a présenté le 17 septembre son projet de KIDS Act avec une règle immédiatement...

Amazon block Meta Muse

Amazon bloque Meta Muse : l’agent IA ne peut plus effectuer d’achats pour les utilisateurs

21 Sep. 2026 • 19:23
0 Internet

À peine lancé, l’assistant intelligent de Meta se heurte à un obstacle majeur. Amazon a décidé...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 redémarrent sans raison

Des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 redémarrent sans raison

21 Sep. 2026 • 22:46

image de l'article Bêta 2 pour iOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2

Bêta 2 pour iOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2

21 Sep. 2026 • 19:28

image de l'article Des iPhone 18 Pro plantent et redémarrent à cause de Face ID

Des iPhone 18 Pro plantent et redémarrent à cause de Face ID

21 Sep. 2026 • 19:10

image de l'article Apple Watch Series 12/Ultra 4 : 128 Go de stockage, mais seulement 64 disponibles

Apple Watch Series 12/Ultra 4 : 128 Go de stockage, mais seulement 64 disponibles

21 Sep. 2026 • 18:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site