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Donald Trump rejette l’appel à ralentir l’IA et critique le patron d’Anthropic

4 min.
14 Sep. 2026 • 17:12
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Donald Trump rejette l’appel de Dario Amodei, patron d’Anthropic qui propose Claude, à ralentir le développement des modèles d’intelligence artificielle les plus avancés. Le président américain attaque également le patron d’Anthropic alors que Sam Altman, patron d’OpenAI (ChatGPT), et Elon Musk, patron de SpaceXAI (Grok), ont publiquement soutenu sa proposition de renforcer les garde-fous.

Intelligence Artificielle Robot

Un refus de freiner la course à l’IA

Donald Trump a dénoncé une « conspiration malsaine » visant l’IA et les data centers, alors que les inquiétudes grandissent autour de l’impact de cette technologie. Sur Truth Social, il affirme que « le seul contrôle ou « garde-fou » dont a besoin l’IA est un PRÉSIDENT FORT ET INTELLIGENT (Q. I. élevé !) », avant de présenter les États-Unis comme largement en avance sur la Chine.

Le président américain estime que ralentir le développement donnerait un avantage à la Chine. Il avait déjà reconnu quelques jours plus tôt la nécessité d’une certaine régulation, mais son administration défend globalement une approche très peu contraignante pour favoriser le développement de l’IA aux États-Unis. Cette stratégie place désormais la Maison-Blanche en opposition directe avec plusieurs dirigeants de l’industrie.

Donald Trump s’en est personnellement pris à Dario Amodei, qu’il accuse notamment d’avoir été empêché de faire « des choses mauvaises ou potentiellement mauvaises ». Cette attaque intervient alors qu’Anthropic entretient déjà des relations tendues avec l’administration américaine : le département de la Défense avait qualifié l’entreprise de risque pour la chaîne d’approvisionnement après un désaccord sur les restrictions applicables à l’utilisation militaire de ses modèles.

Le patron d’Anthropic reçoit un soutien inhabituel de ses concurrents

Dario Amodei a demandé aux entreprises d’IA de ralentir le rythme d’amélioration de leurs modèles afin de donner davantage de temps aux chercheurs pour comprendre leurs risques. Il estime notamment qu’une accélération incontrôlée pourrait permettre dans les 6 à 12 mois à un ensemble d’agents IA de prendre le contrôle d’une grande partie d’Internet et de provoquer « des centaines de milliards de dollars de dégâts ».

Le patron d’Anthropic propose notamment d’installer des évaluateurs indépendants au sein des principales entreprises IA, avec un accès comparable à celui des employés, puis de définir des standards communs de sécurité entre les entreprises et d’organiser une coopération internationale. Il précise toutefois qu’il ne réclame pas l’arrêt de l’entraînement des modèles ni celui des progrès techniques.

Sam Altman a rapidement approuvé cette approche et a annoncé qu’OpenAI fournirait lui aussi aux évaluateurs indépendants un accès comparable à celui de ses employés. Elon Musk a de son côté répondu « Dario a raison », créant une convergence inhabituelle entre les dirigeants d’Anthropic, d’OpenAI et de SpaceXAI sur la nécessité de mieux encadrer le rythme de progression des modèles.

Cette prise de position intervient alors que les marchés commencent eux aussi à s’interroger sur la vitesse de la course à l’IA. Les valeurs technologiques liées à l’intelligence artificielle ont reculé à la Bourse après les avertissements de Dario Amodei, Sam Altman et Elon Musk, tandis que les investisseurs évaluent le risque qu’un ralentissement réduise les perspectives de croissance des entreprises qui investissent des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures nécessaires aux modèles avancés.

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