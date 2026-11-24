Décidément, l’affaire du micro espion découvert dans les locaux d’OpenAI n’en finit pas de livrer des informations croustillantes. Abdulrahman Alfozan, ancien ingénieur du créateur de ChatGPT, aurait enregistré des dizaines de réunions confidentielles à l’aide d’un dispositif électronique coûtant seulement 14 dollars. Selon de nouveaux documents judiciaires consultés par Bloomberg, certaines conversations pourraient contenir des secrets industriels particulièrement sensibles.

Des centaines d’enregistrements retrouvés sur son ordinateur

Arrêté en octobre après la découverte d’un micro espion chez OpenAI, le ressortissant saoudien aurait conservé de nombreux fichiers audio sur son ordinateur personnel.

Abdulrahman Alfozan, ex-ingénieur chez OpenAI, a été surpris en train d’espionner des bureaux de la société

Les procureurs américains affirment avoir identifié « des centaines de fichiers audio, dont des dizaines d’enregistrements de réunions ou de conversations tenues chez OpenAI en septembre 2026, dont beaucoup portent sur ce qui pourrait constituer des secrets industriels ».

Les enregistrements comprendraient notamment des échanges avec des clients de l’entreprise ainsi que des discussions juridiques confidentielles.

Un dispositif miniature caché derrière un téléviseur

Le matériel utilisé serait un Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense, une petite carte électronique équipée d’un microphone et d’une caméra. Dissimulé derrière le téléviseur d’une salle de réunion, l’appareil aurait enregistré des conversations avec une qualité sonore étonnamment exploitable. Les images vidéo seraient toutefois beaucoup moins convaincantes, avec une définition comparable à celle des premiers iPhone.

Cette affaire soulève de nouvelles questions sur la sécurité interne d’OpenAI, déjà mise à l’épreuve par plusieurs incidents informatiques. Elle intervient également dans un contexte de contentieux autour des secrets industriels impliquant des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle.

Les avocats d’Alfozan présentent leur client comme « un bricoleur excessivement curieux, sans intentions plus malveillantes », et soulignent qu’aucune preuve d’espionnage pour le compte des services saoudiens n’a pu être présentée.

L’ancien ingénieur, licencié après son arrestation, plaide non coupable. L’enquête devra désormais déterminer si les informations enregistrées ont été réellement exploitées ou transmises à des tiers.