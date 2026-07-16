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OpenAI lance son premier appareil… et ce n’est pas une enceinte dopée à l’IA

2 min.
16 Juil. 2026 • 13:44
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OpenAI passe discrètement au matériel… mais pas avec l’appareil grand public imaginé en collaboration avec Jony Ive. Le premier produit physique du géant de l’IA prend la forme d’un petit clavier spécialisé, conçu pour les développeurs qui utilisent Codex. Baptisé Codex Micro, l’accessoire est réalisé avec Work Louder et vendu 230 dollars en édition limitée.

Un macro-pad pensé pour les développeurs Codex

Le Codex Micro reprend l’esprit des macro-pads utilisés par les créateurs, les streamers ou les monteurs vidéo : offrir des commandes physiques rapides pour éviter de multiplier les clics et les fenêtres. Le boîtier propose 13 touches mécaniques, un petit joystick, une molette et une zone tactile. Plusieurs commandes peuvent être configurées depuis l’application ChatGPT de bureau.

OpenAI présente l’accessoire comme un moyen de « doper l’usage de Codex ». Les touches les plus visibles servent notamment à suivre l’état des agents IA : bleu lorsqu’un agent réfléchit, jaune lorsqu’une validation est attendue, vert lorsque la tâche est terminée et rouge en cas d’erreur. L’idée est de rendre le travail avec plusieurs agents plus lisible, presque comme un tableau de bord physique.

Une molette pour régler le raisonnement de l’IA

La molette permet d’ajuster le niveau de raisonnement demandé à Codex, tandis que le joystick sert à naviguer entre les agents, les tâches ou certains menus. Le produit semble dérivé du Creator Micro 2 de Work Louder, adapté au logiciel d’OpenAI plutôt que conçu entièrement « from scratch » (à partir de zéro). À 230 dollars, le Codex Micro vise clairement une certaine catégorie d’utilisateurs – plutôt orientés dev-, mais OpenAI aura l’occasion de cibler le grand public avec son prochain produit.

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