Bethesda confirme que le développement de The Elder Scrolls 6 est en cours

C’est une petite phrase nichée dans le long texte que Besthesda a rédigé pour honorer les 30 ans de la saga Elder Scrolls : « Pour finir, oui, nous sommes dans le développement du prochain chapitre, The Elder Scrolls 6. Encore maintenant, retourner à Tamriel et jouer aux premières versions du jeu nous remplit de la même joie, de la même excitation et de la même promesse d’aventure ». Cette fois, c’est sûr, Elder Scrolls 6 est en développement. Une version du jeu (loin d’être finalisée) serait même jouable en interne. Dans un planning qui avait fuité lors du procès opposant Microsoft à la FTC, on apprenait cependant que le jeu ne serait pas disponible avant 2026… à minima.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

Pour Microsoft et sa division gaming Xbox, Elder Scrolls 6 représente évidemment un énorme atout dans une manche déjà bien remplie, les jeux Elder Scrolls s’étant écoulés à plus de 60 millions d’exemplaires dans le monde. Au vu de l’inflexion de la stratégie de Microsoft, qui lâche désormais ses jeux first party sur PlayStation, il ne fait guère de doutes que la Xbox ne sera pas la seule console concernée par le lancement du titre., au risque de dévaluer encore plus une console Xbox qui s’effondre toujours plus dans les ventes depuis quelques semaines (effondrement logique vu le flou constant sur la nature réelle des « exclusivités » first party annoncées)

Xbox semble de toute façon ne plus trop miser sur le hardware, et pas forcément beaucoup plus sur le Game Pass puisque la progression du service est largement dépendante des ventes de consoles Xbox et qu’il n’est pas prévu que le GP soit disponible un jour sur PlayStation ou consoles Nintendo. En route donc vers un statut d’éditeur géant, une position particulièrement inconfortable puisque le moindre faux pas dans les ventes ne pourra pas être compensé par un service à forte rétention comme le GP, service qui e plus assure une manne régulière.