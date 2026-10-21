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Orange annonce la fin de la panne : retour à la normale pour le réseau

3 min.
21 Oct. 2026 • 22:32
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Après de très longues heures de panne sur le réseau mobile ce mercredi 21 octobre, Orange annonce que c’est de l’histoire ancienne. Tous les clients avec un forfait Orange et Sosh ont de nouveau accès à la 5G et autres réseaux pour passer des appels, envoyer des SMS et naviguer sur Internet.

Orange Logo

La fin de la panne après de longues heures

Dans un message publié ce soir, Orange indique :

Le réseau mobile Orange est rétabli.

Les appels, SMS et services mobiles sont de nouveau opérationnels pour l’ensemble de nos clients, particuliers comme entreprises.

Nos équipes techniques restent mobilisées et continuent de surveiller le réseau pour garantir la stabilité des services.

Nous vous présentons à nouveau nos excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

La panne a débuté peu avant 11h30 et a été d’actualité jusque dans la soirée. Le plus étonnant dans l’histoire est la communication de la part de l’opérateur historique. À 12h12, il a reconnu la panne, indiquant que ses équipes étaient mobilisées, mais sans entrer dans les détails. À 19h10, il a invité ses clients à utiliser une connexion Wi-Fi. Et à 21h26, il a publié le message ci-dessus.

Quel est l’origine de la panne d’Orange ?

À aucun moment Orange n’a indiqué quelle était la raison d’une telle panne. Mais quelques informations ont fuité. Selon Numerama, le souci est la mise en service d’un nouveau cœur de réseau 5G qui s’est mal passée. Le cœur de réseau est la partie centrale qui authentifie les utilisateurs, établit les connexions, achemine les données et gère les services. Mais cette activation a rencontré des problèmes techniques ou opérationnels. Le cœur de réseau est le « cerveau » de la 5G : s’il est mal configuré, instable ou mal intégré aux systèmes existants, cela peut provoquer des coupures, des difficultés de connexion, des appels ou données indisponibles, voire des dysfonctionnements de facturation ou d’authentification. C’est très exactement ce qu’il s’est passé aujourd’hui.

L’opérateur a depuis travaillé avec Nokia pour mettre en place une solution provisoire afin de resynchroniser les abonnés pour qu’ils puissent se connecter à son réseau.

Il faut maintenant espérer qu’Orange donne un peu plus de détails. Et pour ceux qui se posent la question : non, il n’y a pas de dédommagement… du moins pour l’instant. La situation pourrait évoluer d’ici les prochains jours.

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