Kindle+ remplace Kindle Unlimited : Amazon enrichit son abonnement avec plus de livres audio

Amazon tourne une page familière de son offre de lecture numérique. Kindle Unlimited devient officiellement Kindle+, un nouveau nom accompagné d’un élargissement du catalogue de livres audio. Le principe général reste toutefois inchangé : l’abonnement continue de donner accès à plusieurs millions d’eBooks, ainsi qu’à des comics, mangas, magazines et désormais davantage de contenus à écouter.
Les abonnés peuvent toujours emprunter jusqu’à 20 livres numériques, BD ou livres audio simultanément, sans liste d’attente ni date limite tant que leur abonnement reste actif. Les contenus sont accessibles depuis les liseuses Kindle, mais aussi sur smartphone, tablette et ordinateur grâce à l’application Amazon.
Cette mise à jour (disponible sur l’app iPhone, iPad et Android) suite de peu une modification de l’app Kindle qui facilitait l’achat de livres Kindle+ est également disponible en France, même si Amazon communique surtout sur le tarif américain de 11,99 dollars par mois.
La principale nouveauté concerne l’audio. Amazon ouvre davantage son catalogue aux ouvrages disposant d’une narration traditionnelle, mais aussi aux livres utilisant Virtual Voice, son système de narration générée par intelligence artificielle. Les auteurs pourront ainsi rendre plus facilement leurs versions audio éligibles à Kindle+.
L’objectif est notamment de permettre au lecteur de commencer un ouvrage sur une liseuse puis de poursuivre son histoire en audio lorsqu’il se déplace. Amazon développe parallèlement son matériel avec une nouvelle génération de liseuses Kindle et continue d’étendre sa gamme couleur autour du Kindle Colorsoft.
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