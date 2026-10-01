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Amazon renouvelle ses Kindle… et augmente les prix

4 min.
1 Oct. 2026 • 18:30
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Amazon vient de renouveler sa gamme de liseuses Kindle (Kindle, Kindle Paperwhite et Kindle Colorsoft) avec de nouveaux modèles plus fins, plus légers et dotés d’un écran affleurant. Le commerçant en ligne lance aussi le Kindle Click, une télécommande Bluetooth conçue pour tourner les pages sans toucher à la liseuse.

Amazon Kindle 2026

Un nouveau design pour tous les Kindle

Amazon a entièrement revu l’architecture de ses Kindle. Les nouveaux modèles abandonnent le contour en relief autour de l’écran au profit d’une surface frontale parfaitement plane, tandis que le bouton d’alimentation passe sur le bord droit, près du sommet de l’appareil. La firme annonce également des appareils plus fins et plus légers, avec un design intégrant davantage de matériaux recyclés.

Le Kindle classique conserve son écran e-ink de 6 pouces (300 pixels par pouce), mais Amazon annonce une ouverture des livres environ 30 % plus rapide. La version standard embarque 16 Go de stockage et offre jusqu’à six semaines d’autonomie. Pour la première fois, Amazon propose aussi une déclinaison avec un dos en aluminium et 32 Go de stockage. Côté prix, le Kindle coûte 154,99 euros pour la variante 16 Go et 194,99 euros pour celle avec 32 Go. En comparaison, le précédent modèle de 2024 coûtait 45 euros de moins.

Le Kindle Paperwhite adopte lui aussi ce nouveau design et conserve son écran de 7 pouces, son éclairage chaud réglable et son étanchéité. Amazon annonce jusqu’à 12 semaines d’autonomie, tandis que la version Signature Edition ajoute 32 Go, un éclairage frontal automatique et une recharge via des broches situées à l’arrière. Ce modèle débute à 209,99 euros, là où celui de 2024 commençait à 169,99 euros.

De son côté, le Kindle Colorsoft bénéficie d’une nouvelle architecture d’écran couleur destinée à améliorer la luminosité, l’uniformité et le contraste. Amazon conserve une technologie d’affichage pensée pour reproduire un rendu proche du papier, notamment pour les bandes dessinées, les illustrations et les couvertures en couleur. Le Kindle Colorsoft débute à 299,99 euros. Son prédécesseur de 2024 coûte 269,99 euros.

Amazon Kindle Colorsoft 2026

Le retour des boutons physiques

Amazon profite de cette génération pour ressusciter une fonction longtemps associée au Kindle Oasis : les boutons physiques pour tourner les pages. Un nouvel étui magnétique à 79,99 euros ajoute deux boutons aux Kindle Paperwhite et Colorsoft Signature Edition compatibles, tandis qu’un socle de recharge exploite leurs connecteurs arrière.

Le Kindle Click pousse cette logique plus loin. Cette petite télécommande Bluetooth à 34,99 euros permet de changer de page à distance et intègre des commandes latérales pour ajuster la luminosité. Elle fonctionne avec les Kindle sortis depuis 2024 et se recharge en USB-C. Amazon la destine notamment aux lecteurs qui utilisent leur liseuse installée sur un support, au lit, pendant un trajet ou sur un tapis de course.

Amazon Kindle Click Telecommande

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