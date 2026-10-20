TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science La Lune rétrécit encore : une nouvelle étude révèle une contraction récente de sa surface
Science

La Lune rétrécit encore : une nouvelle étude révèle une contraction récente de sa surface

3 min.
20 Oct. 2026 • 17:00
0

La Lune n’est pas aussi géologiquement figée qu’elle en a l’air. Une nouvelle étude publiée dans The Planetary Science Journal recense plus de 10 000 failles relativement jeunes à sa surface et estime que son rayon a diminué d’environ 42 à 46 mètres au cours des 400 à 800 derniers millions d’années.

La Lune se contracte en refroidissant

Depuis sa formation il y a environ 4,5 milliards d’années, l’intérieur de la Lune perd progressivement sa chaleur. En refroidissant, son volume diminue légèrement, ce qui comprime sa croûte et provoque la formation de failles de chevauchement. À la surface, celles-ci prennent notamment la forme d’escarpements parfois hauts de plusieurs dizaines de mètres.

Lune

Grâce aux images du Lunar Reconnaissance Orbiter, les chercheurs ont pu cartographier ces structures avec une précision inédite. Le même satellite alimente aujourd’hui de nouveaux outils comme l’IA développée par la NASA et IBM pour cartographier la Lune.

Les calculs suggèrent une contraction du rayon comprise entre 6 et 11 centimètres par million d’années. Ce rythme paraît infime, mais il suffit à générer des contraintes estimées autour de 4 mégapascals, compatibles avec certains séismes lunaires enregistrés depuis l’époque Apollo.

Une épaisse couche de débris aurait retardé le refroidissement

L’étude apporte aussi une explication au caractère étonnamment récent de nombreuses failles. Une couche épaisse et poreuse de mégarégolithe, constituée de roches pulvérisées par des milliards d’années d’impacts, aurait pu agir comme une couverture thermique. Cette isolation aurait conservé plus longtemps la chaleur interne avant d’autoriser une contraction tardive de la croûte.

Ces résultats intéressent directement les futures missions humaines. Alors que la NASA prépare les infrastructures d’une future base lunaire, la localisation des failles et le risque de séismes devront être intégrés au choix des sites. Les grottes lunaires envisagées comme refuges devront elles aussi être évaluées sous cet angle.

La Lune continue donc de changer, aussi lentement que sûrement. Et sous son apparente immobilité, son refroidissement interne poursuit encore aujourd’hui la transformation de sa surface.

SOURCEFutura- Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Spotify Podcasts Payants Avantages Membres

Spotify renforce les podcasts payants avec des avantages en plus

20 Oct. 2026 • 15:56
0 Internet

Spotify déploie dans 34 pays, dont la France, une nouvelle formule permettant aux créateurs de podcasts de proposer des avantages payants...

Google Logo Loupe

Faux avis sur Internet : Google dit être incapable de vérifier l’expérience des internautes

20 Oct. 2026 • 14:10
0 Internet

Poursuivi par une maison d’hôtes de Saône-et-Loire, Google estime ne disposer d’aucun moyen fiable pour déterminer si les...

Echotribble Ia armée US

ECHOTRIBBLE : l’armée américaine prépare un agent IA autonome pour ses opérations « cyber »

20 Oct. 2026 • 12:40
0 Internet

L’armée américaine travaille sur ECHOTRIBBLE, une infrastructure d’agents d’intelligence artificielle destinée...

Manifestation paisible avec pancarte NO KINGS

Meta explique la suspension du compte No Kings par une activité Claude prise pour des bots

20 Oct. 2026 • 11:15
0 Internet

Meta reconnaît qu’un mécanisme automatisé de sécurité a suspendu à tort le compte Instagram du mouvement No...

payday-vr

PAYDAY: Aces High prend date sur Meta Quest, SteamVR et Steam Frame (+ trailer)

20 Oct. 2026 • 10:25
0 Jeux vidéo

Les amateurs de braquages en réalité virtuelle ont désormais rendez-vous le 5 novembre 2026. Fast Travel Games vient de confirmer la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro et Duo : Apple dit que 100 composants sont fabriqués aux États-Unis

iPhone 18 Pro et Duo : Apple dit que 100 composants sont fabriqués aux États-Unis

20 Oct. 2026 • 15:00

image de l'article iPhone : le Royaume-Uni veut forcer Apple à ouvrir davantage le NFC aux concurrents d’Apple Pay

iPhone : le Royaume-Uni veut forcer Apple à ouvrir davantage le NFC aux concurrents d’Apple Pay

20 Oct. 2026 • 14:10

image de l'article WhatsApp prépare son propre navigateur intégré sur iPhone pour ouvrir tous les liens

WhatsApp prépare son propre navigateur intégré sur iPhone pour ouvrir tous les liens

20 Oct. 2026 • 12:45

image de l'article Jeu vidéo : Apple veut faire de l’iPhone et de l’iPad de véritables plateformes gaming (air connu…)

Jeu vidéo : Apple veut faire de l’iPhone et de l’iPad de véritables plateformes gaming (air connu…)

20 Oct. 2026 • 11:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site