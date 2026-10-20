La Lune rétrécit encore : une nouvelle étude révèle une contraction récente de sa surface

La Lune n’est pas aussi géologiquement figée qu’elle en a l’air. Une nouvelle étude publiée dans The Planetary Science Journal recense plus de 10 000 failles relativement jeunes à sa surface et estime que son rayon a diminué d’environ 42 à 46 mètres au cours des 400 à 800 derniers millions d’années.

La Lune se contracte en refroidissant

Depuis sa formation il y a environ 4,5 milliards d’années, l’intérieur de la Lune perd progressivement sa chaleur. En refroidissant, son volume diminue légèrement, ce qui comprime sa croûte et provoque la formation de failles de chevauchement. À la surface, celles-ci prennent notamment la forme d’escarpements parfois hauts de plusieurs dizaines de mètres.

Grâce aux images du Lunar Reconnaissance Orbiter, les chercheurs ont pu cartographier ces structures avec une précision inédite. Le même satellite alimente aujourd’hui de nouveaux outils comme l’IA développée par la NASA et IBM pour cartographier la Lune.

Les calculs suggèrent une contraction du rayon comprise entre 6 et 11 centimètres par million d’années. Ce rythme paraît infime, mais il suffit à générer des contraintes estimées autour de 4 mégapascals, compatibles avec certains séismes lunaires enregistrés depuis l’époque Apollo.

Une épaisse couche de débris aurait retardé le refroidissement

L’étude apporte aussi une explication au caractère étonnamment récent de nombreuses failles. Une couche épaisse et poreuse de mégarégolithe, constituée de roches pulvérisées par des milliards d’années d’impacts, aurait pu agir comme une couverture thermique. Cette isolation aurait conservé plus longtemps la chaleur interne avant d’autoriser une contraction tardive de la croûte.

Ces résultats intéressent directement les futures missions humaines. Alors que la NASA prépare les infrastructures d’une future base lunaire, la localisation des failles et le risque de séismes devront être intégrés au choix des sites. Les grottes lunaires envisagées comme refuges devront elles aussi être évaluées sous cet angle.

La Lune continue donc de changer, aussi lentement que sûrement. Et sous son apparente immobilité, son refroidissement interne poursuit encore aujourd’hui la transformation de sa surface.