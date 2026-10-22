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Bose rachète Skullcandy et élargit son empire dans l’audio grand public

2 min.
22 Oct. 2026 • 13:45
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Bose poursuit sa transformation en groupe multimarque avec le rachat officialisé de Skullcandy. L’entreprise américaine a annoncé l’acquisition de la marque audio fondée en 2003 à Park City dans l’Utah. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué, mais l’on sait que Skullcandy restera une entité distincte au sein de l’activité Premium Consumer Audio de Bose et conservera son siège actuel.

Une alliance déjà testée sur plusieurs produits

Ce rapprochement ne part pas de zéro. Bose et Skullcandy collaboraient depuis plusieurs années autour de la technologie Sound by Bose, déjà intégrée à certains écouteurs et casques de la marque. L’acquisition doit désormais accélérer le partage de technologies, de ressources et de capacités de distribution.

Bose X Skullcandy

« Nous voyons une formidable occasion de créer de nouveaux produits et de toucher davantage de consommateurs dans le monde », explique Lila Snyder, directrice générale de Bose. Skullcandy apportera notamment à Bose son implantation dans les sports de glisse, la musique, le gaming et le fitness, des univers où Bose cherche à renforcer sa visibilité.

Bose veut devenir un véritable groupe audio multimarque

Skullcandy rejoint un portefeuille qui comprend déjà McIntosh et Sonus faber. Cette stratégie s’inscrit dans un mouvement de consolidation plus large du secteur audio, également illustré par le rachat de Bowers & Wilkins, Denon et Marantz par Harman, filiale de Samsung.

Brian Garofalow, patron de Skullcandy, estime que rejoindre Bose permettra d’intégrer davantage de technologies audio aux futurs produits tout en préservant l’identité de la marque : « Nous pensons qu’il s’agit d’une victoire pour Skullcandy et pour nos fans. »

Bose promet d’investir dans la croissance de sa nouvelle filiale sans modifier son positionnement actuel. L’enjeu est donc d’associer la puissance technologique et commerciale de Bose à une marque beaucoup plus lifestyle et fortement implantée auprès d’un public jeune.

 

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