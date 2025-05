Samsung Electronics rachète Bowers & Wilkins, Denon et Marantz (entre autres) pour 350 millions de dollars

Samsung vient de réaliser une énorme passe de 5 à un prix que d’aucuns jugeront raisonnable : Harman International, la filiale audio de Samsung, vient de faire l’acquisition de la division audio de Masimo, une société basée aux États-Unis qui comprenait les marques prestigieuses Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio et Definitive Technology. Ces 5 entités tombent désormais dans l’escarcelle de Samsung pour la modique somme de 500 milliards de wons, soit 350 millions de dollars. Cela semble à priori un bon prix au vu des marques récupérées, mais après tout, on ne connait pas le volume réel de la clientèle adapte de chaines et d’enceintes Bowers & Wilkins ou Marantz. Harman annonce que l’acquisition du package « Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio et Definitive Technology » sera achevée dans le courant de l’année.

Harman International dispose donc désormais d’un portefeuille de marques impressionnant dans le secteur de l’audio, sachant que la division de Samsung détient déjà JBL, Harman Kardon et AKG. A noter enfin que Masimo n’est pas à l’origine une société versée dans les accessoires audio : la firme américaine est avant tout une spécialiste des technologies médicales, et ce n’est qu’en 2022 qu’elle avait pénétré le marché de l’audio en se portant acquéreuse de Sound United.