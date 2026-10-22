Tesla-SpaceX : la fusion pourrait être accélérée avant la fin du mandat de Trump

Tesla et SpaceX pourraient accélérer leur projet de fusion afin de boucler l’opération avant la fin du mandat de Donald Trump. Selon Bloomberg, des sources proches du dossier évoquent une annonce possible au premier semestre 2027, avec l’objectif de finaliser le rapprochement entre les deux entités avant le départ du 47ème président américain.

Une fusion désormais étudiée officiellement

Les discussions sont bien réelles : Tesla et SpaceX ont chacune constitué un comité spécial d’administrateurs indépendants chargé d’étudier une éventuelle union. Elon Musk, qui dirige les deux groupes et détient des participations importantes dans chacun, est écarté des négociations directes en raison des conflits d’intérêts potentiels. Le projet de fusion entre Tesla et SpaceX pourrait donner naissance à un conglomérat technologique sans équivalent.

Le calendrier politique apparaît néanmoins comme un élément sensible. Bloomberg rapporte qu’il existerait « une volonté d’annoncer un accord au premier semestre 2027 afin qu’il soit finalisé sous cette administration ». Les raisons précises de cette urgence ne sont pas détaillées, mais une opération d’une telle ampleur pourrait attirer l’attention des autorités de la concurrence.

La Chine pourrait compliquer l’opération

Un autre dossier délicat concerne la Chine. Tesla y réalise une part importante de son activité et exploite son usine géante de Shanghai, tandis que SpaceX travaille avec le gouvernement américain et opère Starlink. Réunir ces activités pourrait donc soulever des questions de sécurité nationale et compliquer l’examen réglementaire.

Sur le plan industriel, les ponts existent déjà : les deux entreprises collaborent notamment sur Terafab, le gigantesque projet de production de puces destiné à l’IA, la robotique et au spatial. SpaceX a par ailleurs absorbé xAI, renforçant encore un peu plus la convergence des activités de Musk.

Aucune structure financière définitive n’a encore été arrêtée et la fusion reste loin d’être acquise. Si cette dernière aboutissait, elle réunirait alors deux piliers de l’empire Musk et placerait sous une même bannière automobiles, fusées, satellites, intelligence artificielle, robotique et semi-conducteurs. Un monstre de la tech en somme…