Amazon présente 4 nouveaux modèles de Kindle, dont un avec un écran couleur

Amazon vient de présenter quatre nouvelles liseuses électroniques Kindle, dont le premier modèle couleur, le Signature de Colorsoft, un nouveau modèle pour la prise de notes baptisé Kindle Scribe, une version améliorée du Kindle Paperwhite et un nouveau Kindle d’entrée de gamme. Le modèle Signature de Colorsoft, proposé au prix de 279,99 dollars, comprend un écran couleur pour les couvertures de livres et le texte en surbrillance, des performances accrues, une charge sans fil et jusqu’à 8 semaines d’autonomie, sans oublier la certification IP65 (étanchéité et résistance à la poussière). Ce modèle sera disponible à la vente à partir du 30 octobre.

De gauche à droite, le Kindle Colorsoft Signature Edition, Le Kindle Scribe, Le Kindle Paperwhite, et le Kindle d’entrée de gamme

Le Kindle Scribe combine une fonction de lecture électronique et de prise de notes avec un écran de 300 ppi. La liseuse est de plus compatible avec le stylet Premium d’Amazon. Kindle Scribe prend en charge la prise de notes interactive avec la possibilité d’ajouter des notes directement aux pages du livre et offre aussi une fonction de bloc-notes alimentée par l’IA. Le Kindle Scribe coûte 399,99 dollars et sera livré le 4 décembre, les précommandes étant ouvertes à partir d’aujourd’hui.

Le Kindle Paperwhite

Le Kindle Paperwhite, proposé à partir de 159,99 dollars, est le plus rapide des Kindle, avec un écran de 7 pouces, la certification IP65, 16 Go de stockage et une autonomie pouvant aller jusqu’à trois mois. La Paperwhite Signature Edition, avec 32 Go de stockage et le chargement sans fil, est disponible pour 199,99 dollars. Quant au Kindle d’entrée de gamme proposé à 109 dollars, ce dernier propose un écran non réfléchissant à 300ppi et des performances accrues concernant le défilement des pages.