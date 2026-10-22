Xbox Helix : Microsoft embauche… pour les jeux physiques ?

Le jeu physique n’a peut-être pas dit son dernier mot chez Xbox. Microsoft recrute actuellement un Xbox Games Supply Strategist, un poste dont les missions comprennent explicitement la gestion des lancements de jeux Xbox en version physique. Une annonce qui a de quoi interpeller alors que l’avenir du lecteur de disque sur la prochaine génération de consoles reste pour le moins incertain.
Publiée le 14 octobre, l’offre concerne l’équipe chargée de la chaîne d’approvisionnement Xbox. Le futur responsable devra coordonner les lancements physiques sur différentes plateformes, anticiper les stocks, maîtriser les coûts et travailler avec les équipes marketing, financières et logistiques.
Ce recrutement ne garantit évidemment pas la présence d’un lecteur optique sur Project Helix, la prochaine Xbox, mais pourrait peut-être annoncer la présence d’un lecteur en option pour ceux qui tiennent aux jeux en boîte. Microsoft publie aussi certains de ses jeux sur PlayStation et Nintendo, ce qui pourrait également expliquer la nécessité de conserver une solide infrastructure de distribution physique.
La question reste d’autant plus ouverte que plusieurs informations ont évoqué une Xbox Helix potentiellement dépourvue de lecteur de disque. Microsoft n’a jamais confirmé officiellement cette orientation, d’autant que la firme de Redmond promet de préserver l’accès aux jeux de quatre générations de Xbox (ce qui ne colle pas vraiment avec une politique du tout digital).
Autre signe de cette stratégie hybride, Xbox Disc to Digital permet désormais de transformer certains jeux Xbox One et Xbox Series X physiques en licences numériques liées au disque.
Cette offre d’emploi constitue donc davantage un indice qu’une confirmation pour la prochaine génération. Elle montre néanmoins que Microsoft prévoit encore une produciton de jeux physiques suffisamment importante pour nécessiter une stratégie mondiale de stocks et de distribution.
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