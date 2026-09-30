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Xbox Disc to Digital est disponible pour tous et transforme les jeux physiques en licences numériques

3 min.
30 Sep. 2026 • 16:00
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Microsoft généralise enfin Xbox Disc to Digital. Après plusieurs semaines de test auprès des membres Xbox Insiders, la fonction est désormais accessible à tous les joueurs et permet de convertir certains jeux physiques Xbox One et Xbox Series X en licences numériques associées au compte Microsoft.

Du disque physique à la version numérique

Le principe avait été officialisé par Microsoft fin août : l’utilisateur insère un jeu compatible dans une Xbox One ou une Xbox Series X équipée d’un lecteur, puis réclame sa licence numérique. Le titre rejoint alors la bibliothèque avec une identification Disc-to-Digital et peut être lancé sans que l’on ait besoin d’insérer le disque dans le lecteur.

Xbox Disc To Digital

La licence reste néanmoins associée au support physique. Si le disque change de propriétaire et qu’un autre joueur l’enregistre, l’accès numérique peut être transféré. Les jeux Xbox 360 et Xbox originale ne sont actuellement pas concernés, contrairement aux titres Xbox One et Series X compatibles.

Xbox Series S et PC profitent de la fonction

L’intérêt apparaît immédiatement pour les propriétaires de Xbox Series S, dépourvue de lecteur optique. Un jeu acheté sur disque peut désormais être enregistré depuis une autre console compatible puis téléchargé sur la machine entièrement numérique.

Gros bonus supplémentaire, lorsque le titre prend également en charge Xbox Play Anywhere, la licence permet aussi d’accéder à la version PC avec progression et succès synchronisé !.

Plus de 1 500 jeux seraient déjà compatibles

Environ 1 525 jeux seraient déjà convertibles, dont plus de 270 titres compatibles Play Anywhere. Sega a récemment rejoint le programme avec plusieurs franchises phares comme  Persona ou bien encore Like a Dragon.

La disponibilité de cette fonction pour tous les joueurs peut-être vuie comme l’indice d’une prise en charge du physique sur la prochaine génération de Xbox (tout au moins en option). A quoi bon en effet proposer une fonction sur Xbox Series nécessitant un lecteur de disque s’il s’agit de la rendre caduque sur la Helix ?

Certes, la prochaine Xbox pourrait abandonner le lecteur physique, mais il s’agit avant tout de suppositions d’analystes, sachant qu’aucun leak, aucune source fiable ne vient aujourd’hui renforcer cette hypothèse. Dans l’attente de la fiche de specs officielle de la Helix, Disc to Digital offre dès à présent un pont entre les collections physiques daccumulées depuis des années et un écosystème largement dématérialisé.

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