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WhatsApp ouvre les appels aux utilisateurs sans compte

3 min.
14 Oct. 2026 • 20:18
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WhatsApp ajoute aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité, avec un mode invité qui permet d’inviter qui vous voulez dans un appel WhatsApp, même si cette personne n’a pas de compte sur la messagerie.

WhatsApp Appels Avec Invites

Toute personne rejoignant l’appel en mode invité doit être approuvée par l’organisateur de l’appel. Elle rejoint ensuite la salle d’attente jusqu’à ce que l’organisateur l’invite à entrer dans l’appel. Les invités peuvent être retirés de l’appel à tout moment. Ils ne peuvent pas voir les numéros de téléphone des autres participants, envoyer de messages ni ajouter d’autres personnes directement à l’appel.

Le point positif est que les appels sont gratuits et chiffrés de bout en bout pour tout le monde et sans limite de temps. Les conversations ne sont plus brusquement coupées, donc plus besoin de redémarrer l’appel en toute hâte ou d’attendre que tout le monde soit de nouveau connecté.

Comment inviter une personne sans compte à un appel WhatsApp

Pour utiliser cette fonctionnalité, accédez à l’onglet Appels dans WhatsApp et sélectionnez l’icône « + ». Créez un lien d’appel et envoyez-le aux personnes avec qui vous souhaitez parler. Les invités peuvent ouvrir le lien dans le navigateur de leur ordinateur, saisir leur nom et rejoindre des appels individuels ou de groupe avec 32 personnes au maximum, une fois que l’organisateur les a admis. Seules les personnes disposant d’un compte WhatsApp peuvent créer un lien d’appel.

WhatsApp précise que les personnes invitées peuvent utiliser les mêmes fonctionnalités essentielles aux appels, telles que le partage d’écran pour collaborer et revoir des documents, les réactions avec un pouce levé ou un emoji cœur, ou l’option permettant de lever la main pour prendre la parole.

Dans la foulée, WhatsApp annonce déployer plus tard dans l’année de nouvelles intégrations de calendrier pour que vous puissiez créer un appel WhatsApp directement depuis votre calendrier Google ou Outlook. Il vous suffit d’installer le plugin WhatsApp, de connecter votre compte et d’ajouter un lien d’appel WhatsApp à votre invitation. Toutes les personnes que vous invitez peuvent rejoindre votre appel avec ou sans compte WhatsApp.

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